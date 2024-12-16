Меню на Новий рік: рецепт дуже смачного дієтичного салату на святковий стіл

Салат із мінімумом калорій посяде гідне місце серед ситніших страв і гідно оцінять гості.

Related video

Традиційно на різдвяні та новорічні свята господині готують ситні салати, які гарно вгамовують голод і допомагають не сп'яніти з перших хвилин. Проте є страви і для тих, хто на дієті чи худне. Пропонуємо вам рецепт салату від Крістін Азізян, за який ваші гості, що худнуть, скажуть вам величезне спасибі. Він такий же яскравий і смачний, як популярні "олів'є" чи "шуба", але не загрожує зайвими калоріями.

Низькокалорійний святковий салат

Інгредієнти:

пекінська капуста – 200 г;

відварна курка – 200-250 г;

свіжий огірок – 1 шт;

яйця – 2 шт;

консервований зелений горошок – 100 г;

зелень: зелена цибуля, петрушка, кріп за бажанням (можна не додавати).

Для заправки:

сметана – 2-3 ст. л;

гірчиця – 1/2 ч. л;

часник – 1 зубчик (за бажанням);

сіль, чорний мелений перець за смаком.

Спосіб приготування:

Яйця відварити круто, остудити, порізати кубиками. Куряче м'ясо порізати кубиками або порвати на волокна, огірок нарізати кубиками. Усе висипати в глибоку миску. Туди ж додати зелений горошок, попередньо зливши рідину, а також дрібно порубану зелень.

Для заправки змішати сметану, гірчицю, часник, пропущений через прес, сіль і перець. Отриманою масою заправити салат.

Читайте також:

Ідеальна запечена курка на святковий стіл: простий рецепт

Свинина в духовці: як приготувати головну страву на новорічний стіл

Меню на новорічний стіл: що можна зробити зі шпротами, крім бутербродів