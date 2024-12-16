Меню на Новый год: рецепт вкуснейшего диетического салата на праздничный стол

Салат с минимумом калорий займет достойное место среди более сытных блюд и по достоинству будет оценен гостями.

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Традиционно на рождественски и новогодние праздники хозяйки готовят сытные салаты, которые хорошо утоляют голод и помогают не опьянеть с первых минут. Однако есть блюда и для тех, кто на диете или худеет. Предлагаем вам рецепт салата от Кристин Азизян, за который ваши худеющие гости скажут вам огромное спасибо. Он такой же яркий и вкусный, как популярные "оливье" или "шуба", но не грозит лишними калориями.

Низкокалорийный праздничный салат

Ингредиенты:

пекинская капуста — 200 гр;

отварная курица — 200–250 гр;

свежий огурец — 1 шт;

яйца — 2 шт;

консервированный зеленый горошек — 100 гр;

зелень: зеленый лук, петрушка, укроп по желанию (можно не добавлять).

Для заправки:

сметана — 2–3 ст. л;

горчица — 1/2 ч. л;

чеснок — 1 зубчик (по желанию);

соль, черный молотый перец по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца отварить вкрутую, остудить, порезать кубиками. Куриное мясо порезать кубиками или порвать на волокна, огурец нарезать кубиками. Все высыпать в глубокую миску. Туда же добавить зеленый горошек, предварительно слив жидкость, а также мелко порубленную зелень.

Для заправки смешать сметану, горчицу, чеснок, пропущенный через пресс, соль и перец. Получившейся массой заправить салат.

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