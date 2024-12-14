Меню на новогодний стол: что можно сделать со шпротами, кроме бутербродов

Шпроты, конечно можно нарезать в салаты и даже запекать. Но вкусней всего с ними делать простые закуски.

Related video

Бутерброд со шпротами, огурцом или долькой лимона — классическая закуска на новогоднем столе. Так как когда-то шпроты были дефицитом, то удовольствие старались растянуть и потому готовили гренки, на которую выкладывали всего по одной рыбке. Но также можно приготовить вкусные и очень простые рулеты из лаваша. Фокус расскажет, как приготовить это блюдо.

Шпротами называют и род рыб из семейства сельдевых, и особый способ консервации мелкой подкопченной рыбки в масле. Считается, что впервые этот продукт начали производить в Латвии в 1890 году. Но также шпроты готовят в Германии и Норвегии.

Что приготовить со шпротами

Шпроты отлично сочетаются с рисом, свежими овощами, такими как помидоры, огурцы, редис, а также с отварным картофелем, яйцами и сыром. Возьмите готовые тарталетки, наполните их сметанным муссом или яичным салатом с зеленью, а сверху украсьте шпротами и красной икрой — получится вкусная начинка. Подкопченный вкус шпрот может добавить оригинальности традиционным праздничным салатам: "Шубе", или "Мимозы".

В Германии и в Норвегии шпроты часто подают с вареной картошкой и несладкими оладьями. На новогодний стол обычно готовили гренки из белого хлеба, который натирали чесноком, слегка смазывали майонезом, выкладывали по одной рыбке и дополняли ломтиком лимона, или свежего, или же маринованного огурца. Но можно приготовить и вкусные рулеты с лавашом.

Лаваш со шпротами

Ингредиенты:

одна банка шпрот;

два яйца;

зелень (укроп, или петрушка);

тонкий лаваш.

Яйца отварите вкрутую и измельчите ножом. Смешайте со шпротами. Можно добавить масло из банки. Шпротную начинку выложите на лаваш, посыпьте мелко нарезанной зеленью и заверните в рулет. Пусть полчаса он постоит в холодильнике. Затем очень острым ножом нарежьте рулет на порции и подавайте. Можно добавить немного майонеза, если хотите.

Читайте также:

Ужин за 10 минут: рецепт вкусного блюда из минимума продуктов

Домашняя шаурма с очень вкусным соусом: простой рецепт популярного перекуса

Десерт, который готовится за 10 минут: рецепт яблочного штруделя из лаваша