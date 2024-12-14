Меню на новорічний стіл: що можна зробити зі шпротами, крім бутербродів

Шпроти, звісно, можна нарізати в салати і навіть запікати. Але найсмачніше з ними робити прості закуски.

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Бутерброд зі шпротами, огірком або часточкою лимона — класична закуска на новорічному столі. Оскільки колись шпроти були дефіцитом, то задоволення намагалися розтягнути і тому готували грінки, на яку викладали всього по одній рибці. Але також можна приготувати смачні і дуже прості рулети з лаваша. Фокус розповість, як приготувати цю страву.

Шпротами називають і рід риб із сімейства оселедцевих, і особливий спосіб консервації дрібної підкопченої рибки в олії. Вважається, що вперше цей продукт почали виробляти в Латвії 1890 року. Але також шпроти готують у Німеччині та Норвегії.

Що приготувати зі шпротами

Шпроти чудово поєднуються з рисом, свіжими овочами, такими як помідори, огірки, редиска, а також з відвареною картоплею, яйцями і сиром. Візьміть готові тарталетки, наповніть їх сметанним мусом або яєчним салатом із зеленню, а зверху прикрасьте шпротами та червоною ікрою — вийде смачна начинка. Підкопчений смак шпрот може додати оригінальності традиційним святковим салатам: "Шубі", або "Мімозі".

У Німеччині та в Норвегії шпроти часто подають із вареною картоплею і несолодкими оладками. На новорічний стіл зазвичай готували грінки з білого хліба, який натирали часником, злегка змащували майонезом, викладали по одній рибці та доповнювали скибочкою лимона, або свіжого, або ж маринованого огірка. Але можна приготувати і смачні рулети з лавашем.

Лаваш зі шпротами

Інгредієнти:

одна банка шпрот;

два яйця;

зелень (кріп, або петрушка);

тонкий лаваш.

Яйця відваріть круто і подрібніть ножем. Змішайте зі шпротами. Можна додати олію з банки. Шпротну начинку викладіть на лаваш, посипте дрібно нарізаною зеленню і загорніть у рулет. Нехай півгодини він постоїть у холодильнику. Потім дуже гострим ножем наріжте рулет на порції та подавайте. Можна додати трохи майонезу, якщо хочете.

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