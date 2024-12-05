Вечеря за 10 хвилин: рецепт смачної страви з мінімуму продуктів

Ця страва нагадує за смаком бургер, але виходить соковитішою і менш калорійною.

Якщо у вас є кілька аркушів лаваша і трохи фаршу, рекомендуємо вам рецепт кулінарної блогерки Ольги Головіної, яка доступно показала, як приготувати дуже ситну вечерю всього за 10 хвилин. Ця страва ідеально підійде для тих, хто не любить багато часу витрачати на готування, а також дуже сподобається дітям.

Котлета з сиром у лаваші

Інгредієнти:

фарш яловичий;

лаваш;

грецький йогурт або майонез;

кетчуп або томатний соус;

сир для тостів типу чеддер;

помідор;

копчена паприка;

сушений часник;

сіль, спеції — за смаком.

Кількість інгредієнтів довільна.

Спосіб приготування:

У яловичий фарш додати сіль, перець та інші спеції, добре перемішати. Сформувати котлети, приплюснути їх і обсмажити на сковорідці гриль із двох боків на невеликому вогні. Котлети мають добре просмажитися.

На кожну котлету покласти шматочок сиру, як показано на відео, і потримати на сковорідці, щоб сир злегка розплавився.

Лист лаваша змастити соусом, для якого потрібно змішати майонез і кетчуп (або йогурт і томатний соус). Зверху викласти котлету з сиром, лист салату і кружечок помідора. Загорнути все, зігнути навпіл і злегка підсмажити на сковорідці.

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