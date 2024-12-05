Ужин за 10 минут: рецепт вкусного блюда из минимума продуктов

Это блюдо напоминает по вкусу бургер, но получается сочнее и менее калорийным.

Если у вас есть пара листов лаваша и немного фарша, рекомендуем вам рецепт кулинарного блогера Ольги Головиной, которая доступно показала, как приготовить очень сытный ужин всего за 10 минут. Это блюдо идеально подойдет для тех, кто не любит много времени тратить на готовку, а также очень понравится детям.

Котлета с сыром в лаваше

Ингредиенты:

фарш говяжий;

лаваш;

греческий йогурт или майонез;

кетчуп или томатный соус;

сыр для тостов типа чеддер;

помидор;

копченая паприка;

сушеный чеснок;

соль, специи – по вкусу.

Количество ингредиентов произвольное.

Способ приготовления:

В говяжий фарш добавить соль, перец и другие специи, хорошо перемешать. Сформировать котлеты, приплюснуть их и обжарить на сковородке гриль с двух сторон на небольшом огне. Котлеты должны хорошо прожариться.

На каждую котлету положить кусочек сыра, как показано на видео, и подержать на сковородке, чтобы сыр слегка расплавился.

Лист лаваша смазать соусом, для которого нужно смешать майонез и кетчуп (или йогурт и томатный соус). Сверху выложить котлету с сыром, лист салата и кружочек помидора. Завернуть все, согнуть пополам и слегка поджарить на сковородке.

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