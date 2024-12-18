Быстрый яичный салат: рецепт вкусной закуски

Просто, вкусно и быстро: этот яичный салат легко готовится и отлично подходит для бутербродов.

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Этот быстрый рецепт яичного салата получается очень сливочным, очень воздушным и подойдет всем, кто никогда раньше не пробовал ничего подобного. Вам понадобится всего несколько ингредиентов. Яичный салат прекрасно сочетается со свежим белым хлебом. Рецептом поделились на сайте Koch-Mit.

Яичный салат

Ингредиенты:

8 яиц;

3 маринованных огурца;

4 столовые ложки майонеза;

1 чайная ложка среднеострой горчицы;

0,5 пучка зеленого чеснока;

немного соли и перца;

2 щепотки сладкой паприки.

Отварите яйца вкрутую. Это занимает около 10 минут. Затем немедленно положите яйца в холодную воду и дайте им остыть. Затем очистите яйца и нарежьте их небольшими кубиками вместе с маринованными огурцами.

Добавьте майонез и горчицу. Чеснок мелко нарежьте. И все тщательно перемешайте. Посолите и поперчите, добавьте сладкую паприку.

Затем положите его на хлеб, сделав бутерброд, или просто ешьте, как есть.

Если вы хотите придать яичному салату еще более индивидуальный вид, вы можете приготовить майонез самостоятельно, который придаст салату сливочный вкус. Все, что вам нужно, это сырой яичный желток, нейтральное растительное масло, лимонный сок, соль и перец. Сначала взбейте яйцо с лимонным соком и специями до кремовой массы, а затем постепенно добавляйте растительное масло. В результате получается сливочный майонез, который делает вкус салата еще более свежим.

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