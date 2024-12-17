Праздничное меню: рецепт сытного и быстрого салата без майонеза

Такой салат придется по вкусу тем, кто следит за фигурой. Он сытный, но не оставляет лишних миллиметров на талии.

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Традиционной заправкой большинства праздничных салатов является майонез разной степени жирности. Сегодня мы предлагаем рецепт вкуснейшего безмайонезного салата от @shuba.food. Он не только очень сытный, но и красивый. Еще один существенный плюс этого блюда — быстрое приготовление.

Быстрый новогодний салат без майонеза

Ингредиенты:

смесь салата — 150 гр;

помидоры черри — 7-8 шт;

авокадо — 1 шт;

горбуша слабосоленая или лосось — 150 гр;

сливочный сыр;

кунжут черный;

соевый соус — 2 ст. л;

мед — 1 ч.л;

лимонный сок;

горчица в зернах — 1 ч. л;

масло растительное — 2 ст. л.

Способ приготовления:

В широкую тарелку выложить смесь зелени, порезанные пополам помидоры черри и кубиком нарезанное авокадо. Нарезать рыбу на тонкие полоски и завернуть, как показано на видео.

Из крем-сыра влажными руками сформировать шарики размером с чайную ложку, обвалять их в кунжуте и выложить их в салат.

Сделать заправку из меда, растительного масла, лимонного сока, соевого соуса и горчицы в зернах. Полить ею салат.

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