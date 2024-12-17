На новогодний стол 2025: рецепт салата "Мимоза" с горбушей

Если любите классический салат "Мимоза", то можно приготовить его не только с консервированной рыбой.

Related video

На новогодний стол обычно готовят несколько классических салатов. И один из них, это "Мимоза". Обычно он готовится с рыбными консервами. Но можно сделать его и более изысканным, добавив филе красной рыбы: горбуши, или лосося. Главное его отличие от классической версии — слой кисло-сладких яблок, которые добавляют блюду оригинальные, свежие нотки. А также картофель, который обычно в "Мимозе" не используется. Фокус расскажет, как приготовить такой салат.

Салат "Мимоза"

Ингредиенты:

5 средних морковок;

5 средних картофелин;

пять яиц;

400 г филе горбуши (или лосося);

1 большое зеленое яблоко;

Зеленый лук, укроп, майонез, лимонный сок, соль.

Для салата "Мимоза" с горбушей отварите морковь и картофель в кипящей подсоленной воде до готовности. Остудите и очистите. Натрите картофель и морковь на крупной терке. Сварите яйца вкрутую. Очистите и разделите на белки и желтки. Белки натрите на терке. Желтки для украшения салата раскрошите, или протрите через сито.

Филе горбуши отварите на пару, посолите и остудите. Разберите вилкой на мелкие кусочки. Можно запечь горбушу в фольге в духовке.

Очистите яблоки для салата от кожуры и семян и натрите на терке, сбрызните лимонным соком, чтобы яблоко не темнело. Мелко нарежьте зеленый лук и укроп.

На блюдо поставьте разъемное кольцо диаметром 22-25 см. Первым слоем салата "Мимоза" выложите в кольцо половину картофеля, немного посолите и смажьте майонезом. Вторым слоем положите половину рыбы, снова смажьте майонезом. По всей поверхности присыпьте луком и укропом.

Следующий слой салата – половина моркови, повторите слои картофеля, рыбы и моркови, смазывая каждый слой майонезом.

Затем выложите слой яблок, смажьте майонезом. Выложите белки, хорошо смажьте майонезом. Верхний слой салата "Мимоза" посыпьте раскрошенными желтками.

Накройте салат "Мимоза" с горбушей пищевой пленкой и уберите в холодильник на пару часов. Перед подачей снимите пленку и разъемное кольцо.

Читайте также:

Меню на Сочельник: рецепт бюджетного постного салата

Меню на Новый год: рецепт вкуснейшего диетического салата на праздничный стол

Меню на новогодний стол: три лучших салат для тарталеток