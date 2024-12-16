Меню на Сочельник: рецепт бюджетного постного салата
Если заменить постный майонез более жирным, а вместо грибов добавить отварной язык, получится идеальное блюдо для новогоднего стола.
Если вы уже думаете, что приготовить на Рождество, обратите внимание на рецепт кулинарного блогера Юлии Симончук. Она рассказала и показала, как приготовить салат с зеленым горошком и грибами. Бюджетный, но очень вкусный салат станет хорошим дополнением как постной вечери, так и новогоднего меню.
Салат с зеленым горошком и грибами
Ингредиенты:
- лук большой – 1-2 шт;
- морковь – 1-2 шт;
- консервированный горошек – 1 банка;
- шампиньоны – 500 гр;
- майонез – 2-3 ст. л;
- соль, перец – по вкусу;
- растительное масло – 3-4 ст. л для жарки.
Способ приготовления:
Лук мелко порезать, морковь натереть на большую терку и вместе обжарить на растительном масле до мягкости и готовности. Так же обжарить до готовности нарезанные шампиньоны. Всем ингредиентам после жарки дать остыть.
В салатник выложить лук с морковью, горошек, добавить грибы, посолить, поперчить, добавить майонез, но не много потому, что ингредиенты насыщены маслом после жарки. Все перемешать и отправить в холодильник на пару часов.
Грибы можно заменить отварным языком, так будет еще вкуснее.
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