Меню на Святвечір: рецепт бюджетного пісного салату

Якщо замінити пісний майонез жирнішим, а замість грибів додати відварений язик, вийде ідеальна страва для новорічного столу.

Related video

Якщо ви вже думаєте, що приготувати на Різдво, зверніть увагу на рецепт кулінарної блогерки Юлії Симончук. Вона розповіла і показала, як приготувати салат із зеленим горошком і грибами. Бюджетний, але дуже смачний салат стане гарним доповненням як пісної вечері, так і новорічного меню.

Салат із зеленим горошком і грибами

Інгредієнти:

цибуля велика — 1-2 шт;

морква — 1-2 шт;

консервований горошок — 1 банка;

печериці — 500 гр;

майонез — 2-3 ст. л;

сіль, перець — за смаком;

рослинна олія — 3-4 ст. л для смаження.

Спосіб приготування:

Цибулю дрібно порізати, моркву натерти на велику терку і разом обсмажити на олії до м'якості та готовності. Так само обсмажити до готовності нарізані печериці. Усім інгредієнтам після смаження дати охолонути.

У салатник викласти цибулю з морквою, горошок, додати гриби, посолити, поперчити, додати майонез, але не багато, бо інгредієнти насичені олією після смаження. Усе перемішати і відправити в холодильник на кілька годин.

Гриби можна замінити відвареним язиком, так буде ще смачніше.

Читайте також:

Меню на новорічний стіл: три найкращі салати для тарталеток

На новорічний стіл: рецепт класичного салату "Міністерський"

На новорічний стіл: рецепт смачного салату з куркою