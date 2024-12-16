Меню на Святвечір: рецепт бюджетного пісного салату
Якщо замінити пісний майонез жирнішим, а замість грибів додати відварений язик, вийде ідеальна страва для новорічного столу.
Якщо ви вже думаєте, що приготувати на Різдво, зверніть увагу на рецепт кулінарної блогерки Юлії Симончук. Вона розповіла і показала, як приготувати салат із зеленим горошком і грибами. Бюджетний, але дуже смачний салат стане гарним доповненням як пісної вечері, так і новорічного меню.
Салат із зеленим горошком і грибами
Інгредієнти:
- цибуля велика — 1-2 шт;
- морква — 1-2 шт;
- консервований горошок — 1 банка;
- печериці — 500 гр;
- майонез — 2-3 ст. л;
- сіль, перець — за смаком;
- рослинна олія — 3-4 ст. л для смаження.
Спосіб приготування:
Цибулю дрібно порізати, моркву натерти на велику терку і разом обсмажити на олії до м'якості та готовності. Так само обсмажити до готовності нарізані печериці. Усім інгредієнтам після смаження дати охолонути.
У салатник викласти цибулю з морквою, горошок, додати гриби, посолити, поперчити, додати майонез, але не багато, бо інгредієнти насичені олією після смаження. Усе перемішати і відправити в холодильник на кілька годин.
Гриби можна замінити відвареним язиком, так буде ще смачніше.
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