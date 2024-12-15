Меню на новорічний стіл: три найкращі салати для тарталеток

Салати можна просто приготувати і їсти, як олів'є. А можна розкласти їх по тарталетках і перетворити на смачну закуску.

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Святкові тарталетки — це чудове рішення для столу на Новий рік. Міні-закуски додають шарму сервіровці та мають ошатний вигляд. У невеликі кошики можна розкласти звичні новорічні салати. Наприклад, смачний салат із печінки тріски. Фокус зібрав топ-3 найкращих салатів для тарталеток.

Але будь-який салат можна пристосувати для тарталеток, навіть олів'є.

Салат із печінкою тріски

Інгредієнти:

печінка тріски — 100 г;

зелений горошок — 70 г;

картопля — 70 г;

одне яйце;

одна маленька цибулина;

рослинна олія, або майонез;

тарталетки — 15 штук;

лимон, кріп, сіль.

Картоплю відваріть у мундирі, очистіть і остудіть. Наріжте дрібними кубиками. Яйця відваріть круто і подрібніть. Зелений заморожений горошок бланшуйте в киплячій підсоленій воді 1-2 хвилини. Цибулю наріжте тонкими півкільцями, полийте лимонним соком і залиште на 5-10 хвилин замаринуватися. Печінку тріски дістаньте з олії та викладіть на паперові рушники, щоб стекла зайва олія. Розламайте печінку тріски виделкою на великі шматки. І дрібно наріжте кріп. Змішайте цибулю з горошком, яйцями, картоплею і кропом, заправте олією і перемішайте. Додайте печінку тріски та перемішайте. Розкладіть по тарталетках і прикрасьте скибочкою лимона.

Тарталетки з куркою та свіжим огірком

Інгредієнти:

куряча грудка — 300 г;

огірки — 200 г;

два яйця;

твердий сир — 100 г;

майонез, зелена цибуля, сіль, тарталетки.

Курку опустіть у холодну підсолену воду, доведіть до кипіння, вимкніть плиту і залиште на 20 хвилин під кришкою.

Яйця відваріть круто і дрібно наріжте. Остиглу курку теж дрібно наріжте. Сир натріть на крупній тертці. Дрібно наріжте зелену цибулю, а огірки наріжте соломкою. Змішайте всі інгредієнти та розкладіть салат по тарталетці.

Тарталетки з червоною рибою та авокадо

Інгредієнти:

слабосолона червона риба — 50 г;

авокадо — 1 штука;

вершковий сир — 70 г;

лимонний сік, зелена цибуля, тарталетки.

Авокадо розріжте навпіл, витягніть кісточку і дістаньте м'якоть ложкою. Подрібніть м'якоть авокадо в блендері разом із сирним сиром. Збризніть лимонним соком. Додати нарізану зелену цибулю. Рибу наріжте тонкими скибочками. Викладіть на дно тарталеток суміш сиру й авокадо. Зверху красиво покладіть червону рибу. Посипте зверху зеленою цибулею і подавайте.

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