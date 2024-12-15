Меню на новогодний стол: три лучших салат для тарталеток

Салаты можно просто приготовить и есть, как оливье. А можно разложить их по тарталеткам и превратить во вкусную закуску.

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Праздничные тарталетки — это отличное решение для стола на Новый год. Мини-закуски добавляют шарма сервировке и выглядят нарядно. В небольшие корзиночки можно разложить привычные новогодние салаты. Например, вкусный салат из печени трески. Фокус собрал топ-3 лучших салатов для тарталеток.

Но любой салат можно приспособить для тарталеток, даже оливье.

Салат с печенью трески

Ингредиенты:

печень трески — 100 г;

зеленый горошек — 70 г;

картофель — 70 г;

одно яйцо;

одна маленькая луковица;

растительное масло, или майонез;

тарталетки – 15 штук;

лимон, укроп, соль.

Картофель отварите в мундире, очистите и остудите. Нарезать мелкими кубиками. Яйца отварите вкрутую и измельчите. Зеленый замороженный горошек бланшируйте в кипящей подсоленной воде 1–2 минуты. Лук нарежьте тонкими полукольцами, полейте лимонным соком и оставить на 5–10 минут замариноваться. Печень трески достаньте из масла и выложите на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло. Разломайте печень трески вилкой на крупные куски. И мелко нарежьте укроп. Смешайте лук с горошком, яйцами, картофелем и укропом, заправьте растительным маслом и перемешайте. Добавьте печень трески и перемешайте. Разложите по тарталеткам и украсьте ломтиком лимона.

Тарталетки с курицей и свежим огурцом

Ингредиенты:

куриная грудка — 300 г;

огурцы - 200 г;

два яйца;

твердый сыр — 100 г;

майонез, зеленый лук, соль, тарталетки.

Курицу опустите в холодную подсоленную воду, доведите до кипения, выключите плиту и оставьте на 20 минут под крышкой.

Яйца отварите вкрутую и мелко нарежьте. Остывшую курицу тоже мелко нарежьте. Сыр натрите на крупной терке. Мелко нарежьте зеленый лук, а огурцы нарежьте соломкой. Смешайте все ингредиенты и разложите салат по тарталетке.

Тарталетки с красной рыбой и авокадо

Ингредиенты:

слабосоленая красная рыба — 50 г;

авокадо — 1 штука;

сливочный сыр — 70 г;

лимонный сок, зеленый лук, тарталетки.

Авокадо разрежьте пополам, вытащите косточку и достаньте мякоть ложкой. Измельчите мякоть авокадо в блендере вместе с творожным сыром. Сбрызните лимонным соком. Добавить нарезанный зеленый лук. Рыбу нарежьте тонкими ломтиками. Выложите на дно тарталеток смесь сыра и авокадо. Сверху красиво уложите красную рыбу. Посыпьте сверху зеленым луком и подавайте.

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