Меню на новогодний стол: три лучших салат для тарталеток
Салаты можно просто приготовить и есть, как оливье. А можно разложить их по тарталеткам и превратить во вкусную закуску.
Праздничные тарталетки — это отличное решение для стола на Новый год. Мини-закуски добавляют шарма сервировке и выглядят нарядно. В небольшие корзиночки можно разложить привычные новогодние салаты. Например, вкусный салат из печени трески. Фокус собрал топ-3 лучших салатов для тарталеток.
Но любой салат можно приспособить для тарталеток, даже оливье.
Салат с печенью трески
Ингредиенты:
- печень трески — 100 г;
- зеленый горошек — 70 г;
- картофель — 70 г;
- одно яйцо;
- одна маленькая луковица;
- растительное масло, или майонез;
- тарталетки – 15 штук;
- лимон, укроп, соль.
Картофель отварите в мундире, очистите и остудите. Нарезать мелкими кубиками. Яйца отварите вкрутую и измельчите. Зеленый замороженный горошек бланшируйте в кипящей подсоленной воде 1–2 минуты. Лук нарежьте тонкими полукольцами, полейте лимонным соком и оставить на 5–10 минут замариноваться. Печень трески достаньте из масла и выложите на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло. Разломайте печень трески вилкой на крупные куски. И мелко нарежьте укроп. Смешайте лук с горошком, яйцами, картофелем и укропом, заправьте растительным маслом и перемешайте. Добавьте печень трески и перемешайте. Разложите по тарталеткам и украсьте ломтиком лимона.
Тарталетки с курицей и свежим огурцом
Ингредиенты:
- куриная грудка — 300 г;
- огурцы - 200 г;
- два яйца;
- твердый сыр — 100 г;
- майонез, зеленый лук, соль, тарталетки.
Курицу опустите в холодную подсоленную воду, доведите до кипения, выключите плиту и оставьте на 20 минут под крышкой.
Яйца отварите вкрутую и мелко нарежьте. Остывшую курицу тоже мелко нарежьте. Сыр натрите на крупной терке. Мелко нарежьте зеленый лук, а огурцы нарежьте соломкой. Смешайте все ингредиенты и разложите салат по тарталетке.
Тарталетки с красной рыбой и авокадо
Ингредиенты:
- слабосоленая красная рыба — 50 г;
- авокадо — 1 штука;
- сливочный сыр — 70 г;
- лимонный сок, зеленый лук, тарталетки.
Авокадо разрежьте пополам, вытащите косточку и достаньте мякоть ложкой. Измельчите мякоть авокадо в блендере вместе с творожным сыром. Сбрызните лимонным соком. Добавить нарезанный зеленый лук. Рыбу нарежьте тонкими ломтиками. Выложите на дно тарталеток смесь сыра и авокадо. Сверху красиво уложите красную рыбу. Посыпьте сверху зеленым луком и подавайте.
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