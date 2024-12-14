На новорічний стіл: рецепт смачного салату з куркою

Інгредієнти цього салату викладаються шарами і виходить ситна і насичена смаком страва.

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Салат із печерицями, куркою і корейською морквою чудово підійде для новорічного столу, як альтернатива класичним "Мімозі" або оселедцю "під шубою". Викладені шарами відварна курка, свіжі огірки, смажені печериці та корейська морква матимуть вигляд на тарілці, як торт, — дуже гарний і святковий. Збирається салат дуже легко. Фокус розповість, як приготувати цей салат.

Салат із куркою

Інгредієнти:

відварна, або запечена куряча грудка — 500 г;

печериці консервовані — 500 г;

морква по-корейськи — 500 г;

огірки свіжі — 3 шт;

одна середня цибулина;

кріп, майонез, сіль.

Куряче філе заздалегідь відваріть, або запечіть на сковорідці, або в духовці. Для салату наріжте тонкими скибочками. Злийте рідину з банки з консервованими печерицями, гриби наріжте невеликими шматочками. Цибулю наріжте дрібними кубиками, огірки — тонкою соломкою.

У великій сковорідці розігрійте олію та тушкуйте цибулю до прозорості. Додайте гриби та підсмажте до готовності.

На тарілку викладіть шарами курку, огірки, гриби з цибулею і моркву по-корейськи. Кожен шар змащуйте невеликою кількістю майонезу. Верхній шар прикрасьте дрібно нарізаним кропом. Приберіть салат у холодильник хоча б на годину і подавайте на стіл.

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