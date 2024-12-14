На новогодний стол: рецепт вкусного салата с курицей

Ингредиенты этого салата выкладываются слоями и получается сытное и насыщенное вкусом блюдо.

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Салат с шампиньонами, курицей и корейской морковью отлично подойдет для новогоднего стола, как альтернатива классическим "Мимозе", или селедке "под шубой". Выложенные слоями отварная курица, свежие огурцы, жареные шампиньоны и корейская морковь будут смотреться на тарелке как торт – очень красиво и празднично. Собирается салат очень легко. Фокус расскажет, как приготовить этот салат.

Салат с курицей

Ингредиенты:

отварная, или запеченная куриная грудка – 500 г;

шампиньоны консервированные – 500 г;

морковь по-корейски – 500 г;

огурцы свежие – 3 шт.;

одна средняя луковица;

укроп, майонез, соль.

Куриное филе заранее отварите, или запеките на сковороде, или в духовке. Для салата нарежьте тонкими ломтиками. Слейте жидкость из банки с консервированными шампиньонами, грибы нарежьте небольшими кусочками. Лук нарежьте мелкими кубиками, огурцы – тонкой соломкой.

В большой сковороде разогрейте растительное масло и потушите лук до прозрачности. Добавьте грибы и поджарьте до готовности.

На тарелку выложите слоями курицу, огурцы, грибы с луком и морковь по-корейски. Каждый слой смазывайте небольшим количеством майонеза. Верхний слой украсьте мелко нарезанным укропом. Уберите салат в холодильник хотя бы на час и подавайте на стол.

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