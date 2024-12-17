На новорічний стіл 2025: рецепт салату "Мімоза" з горбушею

Якщо любите класичний салат "Мімоза", то можна приготувати його не тільки з консервованою рибою.

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На новорічний стіл зазвичай готують кілька класичних салатів. І один із них, це "Мімоза". Зазвичай він готується з рибними консервами. Але можна зробити його і більш вишуканим, додавши філе червоної риби: горбуші, або лосося. Головна його відмінність від класичної версії — шар кисло-солодких яблук, які додають страві оригінальних, свіжих ноток. А також картопля, яка зазвичай у "Мімозі" не використовується. Фокус розповість, як приготувати такий салат.

Салат "Мімоза"

Інгредієнти:

5 середніх морквин;

5 середніх картоплин;

п'ять яєць;

400 г філе горбуші (або лосося);

1 велике зелене яблуко;

Зелена цибуля, кріп, майонез, лимонний сік, сіль.

Для салату "Мімоза" з горбушею відваріть моркву і картоплю в киплячій підсоленій воді до готовності. Остудіть і очистіть. Натріть картоплю і моркву на крупній тертці. Зваріть яйця круто. Очистіть і розділіть на білки та жовтки. Білки натріть на тертці. Жовтки для прикраси салату розкришіть, або протріть через сито.

Філе горбуші відваріть на пару, посоліть і остудіть. Розберіть виделкою на дрібні шматочки. Можна запекти горбушу у фользі в духовці.

Очистіть яблука для салату від шкірки та насіння і натріть на тертці, збризніть лимонним соком, щоб яблуко не темніло. Дрібно наріжте зелену цибулю та кріп.

На блюдо поставте роз'ємне кільце діаметром 22-25 см. Першим шаром салату "Мімоза" викладіть у кільце половину картоплі, трохи посоліть і змастіть майонезом. Другим шаром покладіть половину риби, знову змастіть майонезом. По всій поверхні присипте цибулею та кропом.

Наступний шар салату — половина моркви, повторіть шари картоплі, риби та моркви, змащуючи кожен шар майонезом.

Потім викладіть шар яблук, змастіть майонезом. Викладіть білки, добре змастіть майонезом. Верхній шар салату "Мімоза" посипте розкришеними жовтками.

Накрийте салат "Мімоза" з горбушею харчовою плівкою і приберіть у холодильник на кілька годин. Перед подачею зніміть плівку і роз'ємне кільце.

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