Святкове меню: рецепт ситного і швидкого салату без майонезу
Такий салат припаде до смаку тим, хто стежить за фігурою. Він ситний, але не залишає зайвих міліметрів на талії.
Традиційною заправкою більшості святкових салатів є майонез різного ступеня жирності. Сьогодні ми пропонуємо рецепт смачного безмайонезного салату від @shuba.food. Він не тільки дуже ситний, а й красивий. Ще один суттєвий плюс цієї страви — швидке приготування.
Швидкий новорічний салат без майонезу
Інгредієнти:
- суміш салату — 150 г;
- помідори чері — 7-8 шт;
- авокадо — 1 шт;
- горбуша слабосолона або лосось — 150 г;
- вершковий сир;
- кунжут чорний;
- соєвий соус — 2 ст. л;
- мед — 1 ч. л;
- лимонний сік;
- гірчиця в зернах — 1 ч. л;
- олія рослинна — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
У широку тарілку викласти суміш зелені, порізані навпіл помідори чері та кубиком нарізане авокадо. Нарізати рибу на тонкі смужки та загорнути, як показано на відео.
Із крем-сиру вологими руками сформувати кульки розміром із чайну ложку, обваляти їх у кунжуті й викласти їх у салат.
Зробити заправку з меду, олії, лимонного соку, соєвого соусу та гірчиці в зернах. Полити нею салат.
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