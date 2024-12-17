Святкове меню: рецепт ситного і швидкого салату без майонезу

Такий салат припаде до смаку тим, хто стежить за фігурою. Він ситний, але не залишає зайвих міліметрів на талії.

Related video

Традиційною заправкою більшості святкових салатів є майонез різного ступеня жирності. Сьогодні ми пропонуємо рецепт смачного безмайонезного салату від @shuba.food. Він не тільки дуже ситний, а й красивий. Ще один суттєвий плюс цієї страви — швидке приготування.

Швидкий новорічний салат без майонезу

Інгредієнти:

суміш салату — 150 г;

помідори чері — 7-8 шт;

авокадо — 1 шт;

горбуша слабосолона або лосось — 150 г;

вершковий сир;

кунжут чорний;

соєвий соус — 2 ст. л;

мед — 1 ч. л;

лимонний сік;

гірчиця в зернах — 1 ч. л;

олія рослинна — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

У широку тарілку викласти суміш зелені, порізані навпіл помідори чері та кубиком нарізане авокадо. Нарізати рибу на тонкі смужки та загорнути, як показано на відео.

Із крем-сиру вологими руками сформувати кульки розміром із чайну ложку, обваляти їх у кунжуті й викласти їх у салат.

Зробити заправку з меду, олії, лимонного соку, соєвого соусу та гірчиці в зернах. Полити нею салат.

Читайте також:

На новорічний стіл 2025: рецепт салату "Мімоза" з горбушею

Ідеальна запечена курка на святковий стіл: простий рецепт

Рецепт, якому 120 років: як приготувати справжній японський картопляний салат (Відео)