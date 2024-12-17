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Їжа

Святкове меню: рецепт ситного і швидкого салату без майонезу

салат без майонезу, салат на новорічний стіл
Фото: shuba.food

Такий салат припаде до смаку тим, хто стежить за фігурою. Він ситний, але не залишає зайвих міліметрів на талії.

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Традиційною заправкою більшості святкових салатів є майонез різного ступеня жирності. Сьогодні ми пропонуємо рецепт смачного безмайонезного салату від @shuba.food. Він не тільки дуже ситний, а й красивий. Ще один суттєвий плюс цієї страви — швидке приготування.

Швидкий новорічний салат без майонезу

Інгредієнти:

  • суміш салату — 150 г;
  • помідори чері — 7-8 шт;
  • авокадо — 1 шт;
  • горбуша слабосолона або лосось — 150 г;
  • вершковий сир;
  • кунжут чорний;
  • соєвий соус — 2 ст. л;
  • мед — 1 ч. л;
  • лимонний сік;
  • гірчиця в зернах — 1 ч. л;
  • олія рослинна — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

У широку тарілку викласти суміш зелені, порізані навпіл помідори чері та кубиком нарізане авокадо. Нарізати рибу на тонкі смужки та загорнути, як показано на відео.

Із крем-сиру вологими руками сформувати кульки розміром із чайну ложку, обваляти їх у кунжуті й викласти їх у салат.

Зробити заправку з меду, олії, лимонного соку, соєвого соусу та гірчиці в зернах. Полити нею салат.

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