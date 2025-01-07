"Шуба", но не совсем: рецепт шведского салата с селедкой

Так как никто не знает, кто придумал салат "Селедка под шубой", считается, что именно этот популярный шведский салат послужил вдохновением.

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Шведский салат с сельдью очень напоминает два любимых многими блюда: селедку под шубой и винегрет. Но есть принципиальные отличия: заправка и подача. Слоями этот салат не выкладывают. Овощные салаты с селедкой в Швеции очень популярны. И это один из вариантов. Рецептом поделились на сайте Read and eat.

Шведский салат с селедкой

Ингредиенты:

селедка — 500 г;

свекла — 2 шт.;

картофель — 4 шт.;

одна луковица;

два огурца;

укроп;

сметана 25% — 150 г;

лимонный сок — 1 ст. л.;

мед — 1 ч. л.;

соль.

Разогрейте духовку до 190°С. Заверните каждую свеклу в фольгу и запекайте до готовности, около 1 часа. Картофель отварите в мундире до готовности. Свеклу и картофель остудите и очистите.

Сельдь, картофель, свеклу и огурцы нарежьте кубиками, лук — тонкими полукольцами. Укроп измельчите. Смешайте подготовленные ингредиенты в салатнике, посолите и поперчите.

Сметану взбейте с медом и лимонным соком, заправьте салат и подавайте.

Свеклу для салата необязательно запекать, можно отварить так же, как и картофель. Но именно в печеном виде свекла получается более вкусной, в ней меньше воды и больше витаминов, которые разрушаются при варке.

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