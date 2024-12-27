Салаты на новогодний стол: рецепт оригинального салата "Змеиная шуба" без свеклы

Зеленая Деревянная Змея — символ наступающего года. И можно приготовить тематический салат.

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Если хотите отразить на праздничном столе символ наступающего 2025 года, то попробуйте приготовить один из любимых салатов по-новому. Например, вместо "Шубы" с селедкой приготовить настоящий кулинарный шедевр "Змеиная шуба". Фокус расскажет, как его приготовить.

Змеиная шуба

Ингредиенты:

200 г слабосоленой сельди;

2 авокадо;

2 картофеля;

2 моркови;

2 яйца;

1 головка лука;

¼ стакана измельченной зелени (перья лука, укроп, петрушка).

Чистим селедку. Внимательно удаляем все косточки. Авокадо очищаем от кожуры. Натираем на крупной терке. Или нарезаем острым ножом тонкой соломкой.

Яйца отвариваем вкрутую. Морковь и картофель варим до готовности в кожуре, даем остыть, а потом чистим. Натрите овощи на крупной терке. Или даже нарежьте картофель кубиками. Так получится интересная текстура салата. Лук нарежьте или тонкими полукольцами, или мелкими кубиками. Можно замариновать его в лимонном соке.

Яйца натрите на терке.

И выкладываем салат слоями: сначала слой картофеля, потом слой лука, потом селедка, морковь, авокадо. Каждый слой промазываем майонезом. Сверху украшаем салат яйцами и густо посыпаем мелко нарезанной зеленью.

Подаем салат "Змеиная шуба" в глубокой салатнице или выкладываем на плоскую тарелку при помощи кулинарного кольца.

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