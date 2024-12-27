Салати на новорічний стіл: рецепт оригінального салату "Зміїна шуба" без буряка

Зелена Дерев'яна Змія — символ прийдешнього року. І можна приготувати тематичний салат.

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Якщо хочете відобразити на святковому столі символ прийдешнього 2025 року, то спробуйте приготувати один з улюблених салатів по-новому. Наприклад, замість "Шуби" з оселедцем приготувати справжній кулінарний шедевр "Зміїна шуба". Фокус розповість, як його приготувати.

Зміїна шуба

Інгредієнти:

200 г слабосоленого оселедця;

2 авокадо;

2 картоплі;

2 моркви;

2 яйця;

1 головка цибулі;

¼ склянки подрібненої зелені (пір'я цибулі, кріп, петрушка).

Чистимо оселедець. Уважно видаляємо всі кісточки. Авокадо очищаємо від шкірки. Натираємо на великій тертці. Або нарізаємо гострим ножем тонкою соломкою.

Яйця відварюємо круто. Моркву і картоплю варимо до готовності в шкірці, даємо охолонути, а потім чистимо. Натріть овочі на крупній тертці. Або навіть наріжте картоплю кубиками. Так вийде цікава текстура салату. Цибулю наріжте або тонкими півкільцями, або дрібними кубиками. Можна замаринувати її в лимонному соку.

Яйця натріть на тертці.

І викладаємо салат шарами: спочатку шар картоплі, потім шар цибулі, потім оселедець, морква, авокадо. Кожен шар промазуємо майонезом. Зверху прикрашаємо салат яйцями і густо посипаємо дрібно нарізаною зеленню.

Подаємо салат "Зміїна шуба" в глибокій салатниці або викладаємо на плоску тарілку за допомогою кулінарного кільця.

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