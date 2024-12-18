На новорічний стіл 2025: рецепт салату з куркою та ананасами

Якщо хочете приготувати смачний оригінальний салат на святковий стіл, то спробуйте цей рецепт.

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Олів'є, Мімоза та оселедець "під Шубою" — це традиційні салати на новорічний стіл. Але завжди можна додати ще один. Салат із куркою, волоськими горіхами й ананасом чудово доповнить святкове меню. Фокус розповість, як його приготувати.

Салат із куркою, волоськими горіхами та ананасами

Інгредієнти:

варена курка — 400 г;

консервований ананас — 200 г;

чотири яйця;

твердий сир — 200 г;

волоські горіхи — 50 г;

часник, зелена цибуля, майонез, сіль.

Волоські горіхи злегка обсмажте на сухій сковороді. Остудіть і подрібніть. Яйця відваріть круто, остудіть і наріжте кубиками. Такими ж кубиками наріжте варене куряче філе.

Із консервованого ананаса злийте рідину та наріжте скибочки ананаса кубиками. Зелену цибулю дрібно наріжте. Сир натріть на тертці. Пропустіть часник через прес і додайте в майонез. Викласти в миску для салату куряче філе, яйця, ананас, зелену цибулю та горіхи. Додати в салат тертий сир і перемішати. Заправте майонезом і досоліть, якщо потрібно. Салат готовий.

У такий салат можна додати кінзу, якщо ви її любите, або петрушку.

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