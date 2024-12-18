На новогодний стол 2025: рецепт салата с курицей и ананасами

Если хотите приготовить вкусный оригинальный салат на праздничный стол, то попробуйте этот рецепт.

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Оливье, Мимоза и селедка "под Шубой" — это традиционные салаты на новогодний стол. Но всегда можно добавить еще один. Салат с курицей, грецкими орехами и ананасом отлично дополнит праздничное меню. Фокус расскажет, как его приготовить.

Салат с курицей, грецкими орехами и ананасами

Ингредиенты:

вареная курица — 400 г;

консервированный ананас — 200 г;

четыре яйца;

твердый сыр — 200 г;

грецкие орехи — 50 г;

чеснок, зеленый лук, майонез, соль.

Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде. Остудите и измельчите. Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте кубиками. Такими же кубиками нарежьте вареное куриное филе.

Из консервированного ананаса слейте жидкость и нарежьте ломтики ананаса кубиками. Зеленый лук мелко нарежьте. Сыр натрите на терке. Пропустите чеснок через пресс и добавьте в майонез. Выложить в миску для салата куриное филе, яйца, ананас, зеленый лук и орехи. Добавить в салат тертый сыр и перемешайте. Заправьте майонезом и досолите, если нужно. Салат готов.

В такой салат можно добавить кинзу, если вы ее любите, или петрушку.

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