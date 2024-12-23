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Еда Новый год-2025

Что приготовить для праздничного стола на Новый год 2025: советы от мольфара Макса Гордеева

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Фото: Getty Images | Что приготовить для праздничного стола на Новый год 2025

Год Змеи требует особого внимания к деталям. Мольфар Макс Гордеев советует выбирать блюда и украшения, способствующие энергетическому балансу и помогающие привлечь позитивные трансформации. Мясо, рыба, овощи, мед и орехи — эти блюда не только вкусные, но и несут в себе глубокий символизм для успешного старта нового года.

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Выбор блюд, напитков и украшений имеет значение, поскольку это влияет на удачу, здоровье и процветание в следующем году. Змея символизирует глубину, трансформацию и баланс, поэтому на праздничном столе должны быть блюда, которые сочетают разные элементы и помогают создать гармоничную атмосферу. Мольфар Макс Гордеев рассказал, что для празднования Нового года 2025, года Змеи, важно не только приготовить вкусные блюда, но и правильно настроить энергетический баланс на праздничном столе.

Основные блюда

  1. Мясо и птица: Запеченные стейки из говядины или курица с травами символизируют силу и здоровье, что важно в год Змеи.
  2. Рыба: Лосось, форель или треска на столе помогают привлечь богатство и обновление.
  3. Овощи и гарниры: Морковь, брокколи и спаржа очищают энергетическое поле и укрепляют физическое здоровье.

Десерты

  1. Мед и орехи: Символы благополучия, они помогут привлечь удачу.
  2. Цитрусовые: Мандарины и апельсины символизируют достаток и здоровье.
  3. Шоколад и торт с ягодами: Гармония и процветание.

Напитки

  1. Шампанское или вино: Легкие напитки усиливают праздничную атмосферу и возрождение.
  2. Травяные чаи: Мятный чай помогает сохранять баланс энергии.

Украшения для стола

  1. Символы Змеи: Статуэтки или декоративные элементы в виде змей помогут настроиться на успех.
  2. Свечи: Свечи с ароматами лаванды, розмарина или цитрусов создают атмосферу гармонии и очищения.
  3. Цвета: зеленые, серые или белые

Гордеев также советует очистить пространство с помощью фимиама или благовонных палочек, чтобы настроить энергетику дома на позитивный лад. Таким образом, правильно оформленный новогодний стол не только обеспечит праздничное настроение, но и привлечет удачу, здоровье и процветание на весь год.

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