Що приготувати для святкового столу на Новий рік 2025: поради від мольфара Макса Гордєєва

Рік Змії вимагає особливої уваги до деталей. Мольфар Макс Гордєєв радить обирати страви і прикраси, що сприяють енергетичному балансу та допомагають залучити позитивні трансформації. М'ясо, риба, овочі, мед і горіхи — ці страви не тільки смачні, а й несуть у собі глибокий символізм для успішного старту нового року.

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Вибір страв, напоїв і прикрас має значення, оскільки це впливає на удачу, здоров'я і процвітання в наступному році. Змія символізує глибину, трансформацію та баланс, тому на святковому столі мають бути страви, які поєднують різні елементи і допомагають створити гармонійну атмосферу. Мольфар Макс Гордєєв розповів, що для святкування Нового року 2025, року Змії, важливо не лише приготувати смачні страви, а й правильно налаштувати енергетичний баланс на святковому столі.

Основні страви

М'ясо та птиця: Запечені стейки з яловичини або курка з травами символізують силу і здоров'я, що важливо в рік Змії. Риба: Лосось, форель або тріска на столі допомагають залучити багатство й оновлення. Овочі та гарніри: Морква, броколі і спаржа очищають енергетичне поле і зміцнюють фізичне здоров’я.

Десерти

Мед та горіхи: Символи благополуччя, вони допоможуть залучити удачу. Цитрусові: Мандарини та апельсини символізують достаток і здоров’я. Шоколад та торт з ягодами: Гармонія та процвітання.

Напої

Шампанське або вино: Легкі напої підсилюють святкову атмосферу і відродження. Трав'яні чаї: М’ятний чай допомагає зберігати баланс енергії.

Прикраси для столу

Символи Змії: Статуетки чи декоративні елементи у вигляді змій допоможуть налаштуватися на успіх. Свічки: Свічки з ароматами лаванди, розмарину або цитрусів створюють атмосферу гармонії та очищення. Кольори: зелені, сірі або білі

Гордєєв також радить очистити простір за допомогою фіміаму або запашних паличок, щоб налаштувати енергетику дому на позитивний лад. Таким чином, правильно оформлений новорічний стіл не лише забезпечить святковий настрій, але й приверне удачу, здоров’я та процвітання на весь рік.

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