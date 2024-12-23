Як правильно прикрасити ялинку: новорічні іграшки, що принесуть процвітання та здоров'я в 2025 році

Експертка з фен-шуй та астрологиня Бацзи Юлія Кузьменчук розповіла, як новорічні прикраси можуть вплинути на енергетику вашого дому та життя. Виявляється, кожна іграшка на ялинці має свій глибокий сенс і може допомогти залучити удачу, щастя та процвітання в наступному році.

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Вибір новорічних прикрас не обмежується лише красою. Від янголів до літаків — кожна іграшка має символічне значення, яке може змінити енергетику вашого року. Експертка з фен-шуй та астрологиня Бацзи Юлія Кузьменчук розповіла, як прикрашати новорічну ялинку, щоб зробити її справжнім символом щастя, добробуту та здійснення мрій.

За словами експертки, ялинка — це прадавній образ божества, а подарунки під нею — символічне підношення. Тому кожна прикраса має своє унікальне значення, здатне впливати на енергію вашого життя.

"Ще є час до 31 грудня додати на ялинку іграшки із сенсом. Це створить правильний настрій і налаштує енергетику на здійснення бажань," — пояснила експертка.

Значення новорічних прикрас

Янгол — допомога та підтримка небесних сил, захист від злої енергії.

— допомога та підтримка небесних сил, захист від злої енергії. Шишки — символ багатства та процвітання, що приносить надію на успішний рік.

— символ багатства та процвітання, що приносить надію на успішний рік. Пташки — вісниці добрих звісток, їх радять вішати для приємних новин.

— вісниці добрих звісток, їх радять вішати для приємних новин. Літак, карета — символ подорожей, важливо для тих, хто планує мандрувати.

— символ подорожей, важливо для тих, хто планує мандрувати. Чобіток — приносить щедрі подарунки та сюрпризи.

— приносить щедрі подарунки та сюрпризи. Дзвіночок — захисний символ, що сприяє добрим новинам та зціленню.

— захисний символ, що сприяє добрим новинам та зціленню. Олень — уособлення міцного здоров’я, витривалості та довголіття.

— уособлення міцного здоров’я, витривалості та довголіття. Жолуді — залучають силу, волю, безсмертя та родючість.

— залучають силу, волю, безсмертя та родючість. Цукерки та мандарини — обов’язковий елемент, що символізує щастя та процвітання.

— обов’язковий елемент, що символізує щастя та процвітання. Китайські монети та банкноти — залучають фінансовий успіх.

Декор із мрією

Астрологиня Юлія Кузьменчук рекомендує додати на ялинку символи вашої мрії:

Будиночок — для охочих переїхати.

Іграшкову машину — для тих, хто мріє про новий автомобіль.

Дитячу колиску — для майбутнього поповнення в родині.

Фото красивих місць — для яскравих подорожей.

Нагадаємо, раніше ми писали, про святковий плейліст: українські пісні, що створять атмосферу на Різдво та Новий рік.

Крім цього, Фокус писав, навіщо відпарювати штучну ялинку: геніальний лайфхак, який знадобиться перед святами.