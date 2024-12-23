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Стиль життя Новий рік-2025

Як правильно прикрасити ялинку: новорічні іграшки, що принесуть процвітання та здоров'я в 2025 році

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Фото: З відкритих джерел | Як правильно прикрасити ялинку

Експертка з фен-шуй та астрологиня Бацзи Юлія Кузьменчук розповіла, як новорічні прикраси можуть вплинути на енергетику вашого дому та життя. Виявляється, кожна іграшка на ялинці має свій глибокий сенс і може допомогти залучити удачу, щастя та процвітання в наступному році.

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Вибір новорічних прикрас не обмежується лише красою. Від янголів до літаків — кожна іграшка має символічне значення, яке може змінити енергетику вашого року. Експертка з фен-шуй та астрологиня Бацзи Юлія Кузьменчук розповіла, як прикрашати новорічну ялинку, щоб зробити її справжнім символом щастя, добробуту та здійснення мрій.

За словами експертки, ялинка — це прадавній образ божества, а подарунки під нею — символічне підношення. Тому кожна прикраса має своє унікальне значення, здатне впливати на енергію вашого життя.

"Ще є час до 31 грудня додати на ялинку іграшки із сенсом. Це створить правильний настрій і налаштує енергетику на здійснення бажань," — пояснила експертка.

Значення новорічних прикрас

  • Янгол — допомога та підтримка небесних сил, захист від злої енергії.
  • Шишки — символ багатства та процвітання, що приносить надію на успішний рік.
  • Пташки — вісниці добрих звісток, їх радять вішати для приємних новин.
  • Літак, карета — символ подорожей, важливо для тих, хто планує мандрувати.
  • Чобіток — приносить щедрі подарунки та сюрпризи.
  • Дзвіночок — захисний символ, що сприяє добрим новинам та зціленню.
  • Олень — уособлення міцного здоров’я, витривалості та довголіття.
  • Жолуді — залучають силу, волю, безсмертя та родючість.
  • Цукерки та мандарини — обов’язковий елемент, що символізує щастя та процвітання.
  • Китайські монети та банкноти — залучають фінансовий успіх.

Декор із мрією

Астрологиня Юлія Кузьменчук рекомендує додати на ялинку символи вашої мрії:

  • Будиночок — для охочих переїхати.
  • Іграшкову машину — для тих, хто мріє про новий автомобіль.
  • Дитячу колиску — для майбутнього поповнення в родині.
  • Фото красивих місць — для яскравих подорожей.

Нагадаємо, раніше ми писали, про святковий плейліст: українські пісні, що створять атмосферу на Різдво та Новий рік.

Крім цього, Фокус писав, навіщо відпарювати штучну ялинку: геніальний лайфхак, який знадобиться перед святами.