Святковий плейлист: українські пісні, що створять атмосферу на Різдво та Новий рік

Під час зимових свят хочеться особливої музики, яка створює атмосферу тепла, радості і єдності. У нашій підбірці — найкращі новорічні та різдвяні пісні від українських артистів, які допоможуть відчути справжнє свято.

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Цього року українські артисти презентували безліч унікальних пісень для новорічного настрою. Від класичних колядок до енергійних поп-хітів — кожен знайде пісню на свій смак. Фокус підготував підбірку нових музичних композицій з різдвяно-новорічними мотивами.

Klavdia Petrivna — "Зима" (з "Потяг у 31 грудня")

Пісня "Зима" співачки Klavdia Petrivna спочатку увійшла до її зимового мініальбому наприкінці 2023 року, а в 2024 році отримала оновлене звучання, ставши головним саундтреком до новорічного фільму "Потяг у 31 грудня".

Композиція починається ніжним, ліричним вступом, який відразу підкреслює тендітність і силу вокалу Клавдії. Однак уже через кілька секунд пісня набирає святкової енергії і драйву, створюючи атмосферу, в якій поєднуються радість, ностальгія та натхнення на нові звершення. Пісня ідеально передає дух свята та нового початку, що робить її відмінним саундтреком для зимових свят.

KOZAK SIROMAHA — "Свято і намисто"

Це пісня, яка відразу захоплює своєю енергією та святковою атмосферою. У своєму новому треку, один із найпопулярніших представників української музичної сцени, KOZAK SIROMAHA, знову вражає слухачів потужним голосом та неперевершеним стилем.

"Свято і намисто" — це не просто пісня, а справжнє музичне свято, яке поєднує в собі народні мотиви та сучасний поп-рок саунд. Пісня відзначається яскравим, живим звучанням, що відображає дух української культури та традицій. Слова про свято, радість, родинне тепло та святкову атмосферу передають відчуття надії та єдності.

VIP Тернопіль — "Майонез"

VIP Тернопіль — "Майонез" — це композиція, яка поєднує гумор, легкість та характерну для гурту енергію. Пісня швидко привернула увагу слухачів завдяки своїй незвичайній назві та цікавинці, яку вона несе. "Майонез" — це одна з тих пісень, яку слухаєш і не можеш не посміхнутися через її жартівливий і запальний характер.

Трек вирізняється своїм веселим, навіть трохи абсурдним підходом до теми, що дає можливість розслабитися і отримати задоволення від музики, не приймаючи все надто серйозно. Це та пісня, яка чудово підходить для веселих компаній та розважальних вечірок, створюючи настрій і зближуючи людей через легкий і доступний гумор.

MELOVIN — Новорічна 2

"Новорічна 2" — це емоційний мікс святкового настрою, романтики та особливих переживань, які часто супроводжують людей у переддень нового року. Пісня поєднує в собі яскраві святкові мотиви, сучасне звучання та характерні для MELOVIN'а елементи поп-року.

MELANYA & ANKA — "MELANKA"

Пісня "MELANKA" у виконанні українських артисток MELANYA та ANKA — це емоційний, експериментальний трек, який поєднує в собі традиційні українські мотиви з сучасними музичними інструментами та стилями. "MELANKA" вирізняється своєю стильовою різноманітністю, поєднуючи українську фолк-традицію з елементами електронної музики та інді-попу.

Julik та хор Emis акапельна версія колядки "Бог ся рождає"

Співак Julik разом з хором Emis презентували унікальну акапельну версію традиційної української колядки "Бог ся рождає". Ця нова інтерпретація подарувала слухачам не тільки незвичне звучання, а й глибокий емоційний відгук, наповнений духом Різдва та єдності.

KEKELIA — "Небо ясні зірки вкрили"

"Небо ясні зірки вкрили" — пісня української співачки KEKELIA, яка привертає увагу своєю емоційною глибиною та душевним звучанням. Ця композиція передає атмосферу тепла і затишку зимових свят, а також розкриває теми надії, світла та кохання через поетичний текст і мелодійне аранжування. В основі пісні лежить ніжний, ліричний мотив, який створює атмосферу зимової ночі.

Нікіта Кісельов — "Романтично" (Christmas version)

Пісня "Романтично (Christmas version)" від Нікіти Кісельова — це новорічна інтерпретація популярної композиції артиста, яка вразить слухачів своєю атмосферною різдвяною інтерпретацією. Відома своєю ліричністю та емоційною глибиною, версія для свят підкреслює романтичний настрій зимових свят, додаючи до оригінального треку елементи святкової магії та затишку.

Мелодія пісні залишилась вірною оригіналу, але новорічна версія наповнена додатковими святковими нотами: легким звучанням дзвіночків, акустичними інструментами та зимовим атмосферним настроєм.

Jerry Heil — "СНІГ"

"СНІГ" — це одна з нових пісень української співачки Jerry Heil, яка вражає своєю атмосферністю та глибокими емоціями, що передаються через кожен акорд і слово.

Нагадаємо, раніше ми публікували підбірку українських пісень для святкового настрою.