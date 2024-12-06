Новорічно-різдвяний плейлист: підбірка українських пісень для святкового настрою

Фокус зібрав добірку новорічних пісень різних жанрів та напрямків, які допоможуть створити атмосферу свята.

Зимові свята — це час затишку, тепла, родинних зустрічей і магії. Що може краще створити святкову атмосферу, ніж музика? Фокус підготував для вас добірку українських пісень, які додадуть новорічно-різдвяного настрою. У цьому плейлисті знайдете і традиційні колядки, і сучасні композиції, які підкорили серця слухачів.

"Смерека" — Tom Soda

Пісня "Смерека" у виконанні Tom Soda — це сучасна інтерпретація легендарного хіта про українську природу, яка завдяки новому звучанню стала справжнім святковим треком. Ця композиція майстерно поєднує елементи традиційної української культури з електронними мотивами, створюючи легку й танцювальну атмосферу, яка чудово пасує до новорічних святкувань.

"Загадаю" — VLADA K feat. alyona alyona

"Загадаю" — це дуетна композиція VLADA K та alyona alyona, яка майстерно передає атмосферу зимових свят і наповнює слухача відчуттям магії Нового року. Ця пісня створена для тих, хто любить мріяти, загадувати бажання та вірити в нові починання.

"Колядка" — Ігор Целип

Пісня "Колядка" у виконанні Ігоря Целипа — це чарівна композиція, яка гармонійно поєднує українські різдвяні традиції із сучасним музичним стилем. Вона створює атмосферу зимового затишку, нагадуючи про святкові сімейні вечори, теплі вогники свічок і щиру радість, яка приходить у серце разом із Різдвом.

"Новорічна Мандаринка" — Віталій Лобач

"Новорічна Мандаринка" у виконанні Віталія Лобача — це легка, весела й атмосферна композиція, яка миттєво пробуджує відчуття свята. Адже мандаринки давно стали одним із головних символів Нового року, а їхній яскравий аромат завжди асоціюється з дитинством, подарунками і затишними зимовими вечорами.

"Ще один день до зими" — Santorin

"Ще один день до зими" у виконанні Santorin — це композиція, що передає легку, романтичну атмосферу передчуття зими та новорічних свят. Вона сповнена затишних образів і щирих емоцій, які знайомі кожному, хто любить магію грудня та очікування дива.

"Щедрик" — Леонтович

Ця легендарна українська мелодія відома у всьому світі. "Щедрик" у виконанні українських хорів чи сучасних артистів завжди дарує відчуття свята. Ви можете знайти багато варіантів, від класичних до джазових або рок-інтерпретацій.

"Добрий вечір тобі, пане господарю"

Традиційна українська колядка, яка вже багато століть лунає у кожному куточку України. Її сучасні виконання дивують аранжуванням та різноманітністю інтерпретацій.

"Щедра ніч" — alyona alyona, KOLA, Jerry Heil

"Щедра ніч" у виконанні трьох талановитих українських артисток — це сучасний музичний твір, який майстерно поєднує дух традицій українських свят із новим звучанням. Ця пісня пробуджує теплі емоції, створюючи особливий новорічно-різдвяний настрій.

"Новорічна" — GROSU

"Новорічна" у виконанні GROSU — це яскрава та енергійна композиція, яка створює безпосередній зв'язок із атмосферою новорічного свята. Пісня поєднує сучасне поп-звучання з теплом та радістю, які асоціюються з підготовкою до найочікуванішого свята року.

"Різдво і Маланка" — KOZAK SYSTEM

Пісня "Різдво і Маланка" від KOZAK SYSTEM — це унікальне поєднання української народної традиції та сучасного рок-звучання, яке передає особливу атмосферу новорічних і різдвяних свят. Вона ідеально відображає дух свята, змішуючи елементи фольклору, народних обрядів і музичну енергію, що піднімає настрій.

Ірина Федишин — "Україна колядує"

Ця пісня заряджає святковою енергією та гордістю за українські традиції. Ідеальна для створення атмосфери під час святкових застіль.

"Давай зустрінемо Різдво вдома" — Наталія Могилевська

Пісня "Давай зустрінемо Різдво вдома" від Наталії Могилевської — це ніжна і емоційна композиція, яка створює атмосферу домашнього затишку і святкової радості, властивої новорічним та різдвяним святам. Ця пісня закликає до тепла, близькості і важливості родинних традицій, відображаючи сутність Різдва як свята, що варто святкувати вдома, в колі найрідніших людей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські зірки поділилися традиціями святкування Дня Святого Миколая.