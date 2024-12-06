Новогодне-рождественский плейлист: подборка украинских песен для праздничного настроения

Фокус собрал подборку новогодних песен разных жанров и направлений, которые помогут создать атмосферу праздника.

Зимние праздники — это время уюта, тепла, семейных встреч и магии. Что может лучше создать праздничную атмосферу, чем музыка? Фокус подготовил для вас подборку украинских песен, которые добавят новогодне-рождественского настроения. В этом плейлисте найдете и традиционные колядки, и современные композиции, которые покорили сердца слушателей.

"Смерека" — Tom Soda

Песня "Смерека" в исполнении Tom Soda — это современная интерпретация легендарного хита об украинской природе, которая благодаря новому звучанию стала настоящим праздничным треком. Эта композиция искусно сочетает элементы традиционной украинской культуры с электронными мотивами, создавая легкую и танцевальную атмосферу, которая прекрасно подходит к новогодним празднованиям.

"Загадаю" — VLADA K feat. alyona alyona

"Загадаю" — это дуэтная композиция VLADA K и alyona alyona, которая мастерски передает атмосферу зимних праздников и наполняет слушателя ощущением магии Нового года. Эта песня создана для тех, кто любит мечтать, загадывать желания и верить в новые начинания.

"Колядка" — Игорь Целип

Песня "Колядка" в исполнении Игоря Целипа — это волшебная композиция, которая гармонично сочетает украинские рождественские традиции с современным музыкальным стилем. Она создает атмосферу зимнего уюта, напоминая о праздничных семейных вечерах, теплых огоньках свечей и искренней радости, которая приходит в сердце вместе с Рождеством.

"Новорічна Мандаринка" — Виталий Лобач

"Новорічна Мандаринка" в исполнении Виталия Лобача — это легкая, веселая и атмосферная композиция, которая мгновенно пробуждает ощущение праздника. Ведь мандаринки давно стали одним из главных символов Нового года, а их яркий аромат всегда ассоциируется с детством, подарками и уютными зимними вечерами.

"Ще один день до зими" — Santorin

"Ще один день до зими" в исполнении Santorin — это композиция, передающая легкую, романтическую атмосферу предвкушения зимы и новогодних праздников. Она полна уютных образов и искренних эмоций, которые знакомы каждому, кто любит магию декабря и ожидания чуда.

"Щедрик" — Леонтович

Эта легендарная украинская мелодия известна во всем мире. "Щедрик" в исполнении украинских хоров или современных артистов всегда дарит ощущение праздника. Вы можете найти много вариантов, от классических до джазовых или рок-интерпретаций.

"Добрий вечір тобі, пане господарю"

Традиционная украинская колядка, которая уже много веков звучит в каждом уголке Украины. Ее современные исполнения поражают аранжировкой и разнообразием интерпретаций.

"Щедра ніч" — alyona alyona, KOLA, Jerry Heil

"Щедра ніч" в исполнении трех талантливых украинских артисток — это современное музыкальное произведение, которое мастерски сочетает дух традиций украинских праздников с новым звучанием. Эта песня пробуждает теплые эмоции, создавая особое новогодне-рождественское настроение.

"Новорічна" — GROSU

"Новорічна" в исполнении GROSU — это яркая и энергичная композиция, которая создает непосредственную связь с атмосферой новогоднего праздника. Песня сочетает современное поп-звучание с теплом и радостью, которые ассоциируются с подготовкой к самому ожидаемому празднику года.

"Різдво і Маланка" — KOZAK SYSTEM

Песня "Різдво і Маланка" от KOZAK SYSTEM — это уникальное сочетание украинской народной традиции и современного рок-звучания, которое передает особую атмосферу новогодних и рождественских праздников. Она идеально отражает дух праздника, смешивая элементы фольклора, народных обрядов и музыкальную энергию, поднимающую настроение.

Ирина Федишин — "Україна колядує"

Эта песня заряжает праздничной энергией и гордостью за украинские традиции. Идеальна для создания атмосферы во время праздничных застолий.

"Давай зустрінемо Різдво вдома" — Наталья Могилевская

Песня "Давай зустрінемо Різдво вдома" от Натальи Могилевской — это нежная и эмоциональная композиция, которая создает атмосферу домашнего уюта и праздничной радости, присущей новогодним и рождественским праздникам. Эта песня призывает к теплу, близости и важности семейных традиций, отражая сущность Рождества как праздника, который стоит праздновать дома, в кругу родных людей.

Напомним, ранее мы писали, что украинские звезды поделились традициями празднования Дня Святого Николая.