Праздничный плейлист: украинские песни, которые создадут атмосферу на Рождество и Новый год

Во время зимних праздников хочется особой музыки, которая создает атмосферу тепла, радости и единства. В нашей подборке — лучшие новогодние и рождественские песни от украинских артистов, которые помогут почувствовать настоящий праздник.

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В этом году украинские артисты представили множество уникальных песен для новогоднего настроения. От классических колядок до энергичных поп-хитов — каждый найдет песню на свой вкус. Фокус подготовил подборку новых музыкальных композиций с рождественско-новогодними мотивами.

Klavdia Petrivna — "Зима" (из "Поезд в 31 декабря")

Песня "Зима" певицы Klavdia Petrivna сначала вошла в ее зимний мини-альбом в конце 2023 года, а в 2024 году получила обновленное звучание, став главным саундтреком к новогоднему фильму "Поезд в 31 декабря".

Композиция начинается нежным, лирическим вступлением, которое сразу подчеркивает хрупкость и силу вокала Клавдии. Однако уже через несколько секунд песня набирает праздничной энергии и драйва, создавая атмосферу, в которой сочетаются радость, ностальгия и вдохновение на новые свершения. Песня идеально передает дух праздника и нового начала, что делает ее отличным саундтреком для зимних праздников.

KOZAK SIROMAHA — "Праздник и ожерелье"

Это песня, которая сразу захватывает своей энергией и праздничной атмосферой. В своем новом треке, один из самых популярных представителей украинской музыкальной сцены, KOZAK SIROMAHA, снова поражает слушателей мощным голосом и непревзойденным стилем.

"Свято і намисто" — это не просто песня, а настоящий музыкальный праздник, который сочетает в себе народные мотивы и современный поп-рок саунд. Песня отмечается ярким, живым звучанием, отражающим дух украинской культуры и традиций. Слова о празднике, радость, семейное тепло и праздничную атмосферу передают ощущение надежды и единства.

VIP Тернополь — "Майонез"

VIP Тернополь — "Майонез" — это композиция, которая сочетает юмор, легкость и характерную для группы энергию. Песня быстро привлекла внимание слушателей благодаря своему необычному названию и изюминке, которую она несет. "Майонез" — это одна из тех песен, которую слушаешь и не можешь не улыбнуться из-за ее шутливого и зажигательного характера.

Трек отличается своим веселым, даже немного абсурдным подходом к теме, что дает возможность расслабиться и получить удовольствие от музыки, не принимая все слишком серьезно. Это та песня, которая прекрасно подходит для веселых компаний и развлекательных вечеринок, создавая настроение и сближая людей через легкий и доступный юмор.

MELOVIN — Новогодняя 2

"Новорічна 2" — это эмоциональный микс праздничного настроения, романтики и особых переживаний, которые часто сопровождают людей в канун нового года. Песня сочетает в себе яркие праздничные мотивы, современное звучание и характерные для MELOVIN'а элементы поп-рока.

MELANYA & ANKA — "МЕЛАНКА"

Песня "MELANKA" в исполнении украинских артисток MELANYA и ANKA — это эмоциональный, экспериментальный трек, который сочетает в себе традиционные украинские мотивы с современными музыкальными инструментами и стилями. "MELANKA" отличается своим стилевым разнообразием, сочетая украинскую фолк-традицию с элементами электронной музыки и инди-попа.

Julik и хор Emis акапельная версия колядки "Бог ся рождає"

Певец Julik вместе с хором Emis представили уникальную акапельную версию традиционной украинской колядки "Бог ся рождає". Эта новая интерпретация подарила слушателям не только необычное звучание, но и глубокий эмоциональный отклик, наполненный духом Рождества и единства.

KEKELIA — "Небо ясные звезды покрыли"

"Небо ясные звезды покрыли" — песня украинской певицы KEKELIA, которая привлекает внимание своей эмоциональной глубиной и душевным звучанием. Эта композиция передает атмосферу тепла и уюта зимних праздников, а также раскрывает темы надежды, света и любви через поэтический текст и мелодичную аранжировку. В основе песни лежит нежный, лирический мотив, который создает атмосферу зимней ночи.

Никита Киселев — "Романтично" (Christmas version)

Песня "Романтично (Christmas version)" от Никиты Киселева — это новогодняя интерпретация популярной композиции артиста, которая поразит слушателей своей атмосферной рождественской интерпретацией. Известная своей лиричностью и эмоциональной глубиной, версия для праздников подчеркивает романтическое настроение зимних праздников, добавляя к оригинальному треку элементы праздничной магии и уюта.

Мелодия песни осталась верной оригиналу, но новогодняя версия наполнена дополнительными праздничными нотами: легким звучанием колокольчиков, акустическими инструментами и зимним атмосферным настроением.

Jerry Heil — "СНЕГ"

"СНІГ" — это одна из новых песен украинской певицы Jerry Heil, которая поражает своей атмосферностью и глубокими эмоциями, которые передаются через каждый аккорд и слово.

Напомним, ранее мы публиковали подборку украинских песен для праздничного настроения.