5 найсмачніших салатів на Новий рік 2025: вони обов'язково мають бути на святковому столі
Ці смачні та святкові салати точно сподобаються гостям.
Жоден новорічний стіл неможливо уявити без салатів. Багато хто навіть не готує гарячу страву, обмежуючись тільки закусками і салатами. У кожної сім'ї є свої кулінарні традиції — хтось не уявляє Новий рік без "Олів'є", а комусь подобаються сучасні європейські страви.
Фокус вибрав найсмачніші салати на Новий рік 2025 — від класичного "Олів'є" до екзотичного салату "Курка під снігом".
Класичний "Олів'є"
Інгредієнти:
- картопля — 5 шт;
- чотири яйця;
- варена ковбаса (або шинка, або запечена курка) — 300 г;
- мариновані огірки — 4 шт;
- консервований горошок — одна банка;
- майонез, сіль.
Якщо використовуєте морквину, то відваріть її разом із картоплею, дайте охолонути й очистіть. Яйця відваріть круто. Курячу грудку, якщо використовуєте, запечіть, або відваріть. Наріжте варені інгредієнти та огірки однаковим кубиком. З горошку злийте рідину і додайте до інших інгредієнтів. Посоліть і заправте майонезом. Поставте "Олів'є" в холодильник хоча б на годину.
Салат "Мандариновий шок"
Інгредієнти:
- філе курки або індички — 300 г;
- пекінська капуста — 0,5 шт;
- кукурудза консервована — 1 банка;
- три яйця;
- мандарини — 5 шт;
- майонез і сіль за смаком.
Зваріть курку та яйця. Пекінську капусту дрібно наріжте, яйця та курку дрібно наріжте кубиками. Мандарини розділіть на часточки, очистіть і наріжте великими шматочками.
І викладайте всі інгредієнти шарами: спочатку пекінська капуста, курка або індичка, потім кукурудза та яйця. Кожен шар змастіть майонезом і підсоліть. Зверху викладіть мандарини і поставте страву в холодильнику на кілька годин.
Салат із куркою та чорносливом
Інгредієнти:
- куряче філе — 200 г;
- два яйця;
- твердий сир — 80 г;
- чорнослив — 100 г;
- одна фіолетова цибулина;
- волоські горіхи — 100 г;
- один свіжий огірок;
- майонез, сіль.
Зваріть курку та яйця, наріжте кубиком. Дрібно наріжте цибулю. Чорнослив та огірки наріжте соломкою. Сир натріть на тертці. Горіхи подрібніть у блендері, або качалкою. Викладіть салат шарами, змастивши кожен майонезом: курка, цибуля, чорнослив, огірки, яйця, сир і зверху посипте горіхами. Поставте в холодильник на годину і подавайте.
Новорічний листковий салат із куркою "Курка під снігом"
Інгредієнти:
- одна велика картоплина;
- один огірок;
- один помідор;
- три яйця;
- одне куряче філе;
- майонез, сіль;
- тертий твердий сир.
Відваріть картоплю, яйця та куряче філе. Яйця розділіть на білки і жовтки та натріть на дрібній тертці окремо. Картоплю натріть на крупній тертці. Сир натріть на крупній тертці. Решту інгредієнтів наріжте дрібним кубиком.
І викладайте всі інгредієнти шарами: картопля, сіль і майонез, жовтки, огірки, сіль і майонез, курка, сіль і майонез, помідор, сіль і майонез, сир, майонез, білки.
Оселедець під шубою
Інгредієнти:
- два яйця;
- два буряки;
- три картоплини;
- три морквини;
- філе слабосоленого оселедця — 2 шт;
- одна цибулина;
- майонез, сіль.
Яйця для приготування оселедця під шубою складіть у каструлю, залийте водою і доведіть до кипіння. Варіть 10 хвилин, потім воду злийте. Дайте яйцям охолонути.
Духовку нагрійте до 180°C. Буряк для оселедця під шубою ретельно вимийте щіткою і загорніть у лист фольги. Перекладіть на деко і запікайте близько 1 години.
Поки запікається буряк для оселедця під шубою, картоплю і моркву відваріть до готовності. Усім овочам дайте охолонути, потім окремо натріть на крупній тертці. Філе оселедця наріжте маленькими скибочками або кубиками, видаляючи дрібні кісточки. Цибулю очистіть і дрібно наріжте. Яйця очистіть. Розімніть виделкою.
На плоску тарілку викладіть шарами інгредієнти оселедця під шубою. Спочатку розкладіть рибу та цибулю. Змастіть майонезом. Потім викладіть картоплю, буряк і моркву. Кожен шар трохи посоліть, поперчіть і змастіть майонезом.
Верхній шар оселедця під шубою змастіть майонезом і посипте подрібненими яйцями. Зверху можете прикрасити зеленою цибулею.
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