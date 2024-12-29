5 найсмачніших салатів на Новий рік 2025: вони обов'язково мають бути на святковому столі

Ці смачні та святкові салати точно сподобаються гостям.

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Жоден новорічний стіл неможливо уявити без салатів. Багато хто навіть не готує гарячу страву, обмежуючись тільки закусками і салатами. У кожної сім'ї є свої кулінарні традиції — хтось не уявляє Новий рік без "Олів'є", а комусь подобаються сучасні європейські страви.

Фокус вибрав найсмачніші салати на Новий рік 2025 — від класичного "Олів'є" до екзотичного салату "Курка під снігом".

Класичний "Олів'є"

Інгредієнти:

картопля — 5 шт;

чотири яйця;

варена ковбаса (або шинка, або запечена курка) — 300 г;

мариновані огірки — 4 шт;

консервований горошок — одна банка;

майонез, сіль.

Якщо використовуєте морквину, то відваріть її разом із картоплею, дайте охолонути й очистіть. Яйця відваріть круто. Курячу грудку, якщо використовуєте, запечіть, або відваріть. Наріжте варені інгредієнти та огірки однаковим кубиком. З горошку злийте рідину і додайте до інших інгредієнтів. Посоліть і заправте майонезом. Поставте "Олів'є" в холодильник хоча б на годину.

Салат "Мандариновий шок"

Інгредієнти:

філе курки або індички — 300 г;

пекінська капуста — 0,5 шт;

кукурудза консервована — 1 банка;

три яйця;

мандарини — 5 шт;

майонез і сіль за смаком.

Зваріть курку та яйця. Пекінську капусту дрібно наріжте, яйця та курку дрібно наріжте кубиками. Мандарини розділіть на часточки, очистіть і наріжте великими шматочками.

І викладайте всі інгредієнти шарами: спочатку пекінська капуста, курка або індичка, потім кукурудза та яйця. Кожен шар змастіть майонезом і підсоліть. Зверху викладіть мандарини і поставте страву в холодильнику на кілька годин.

Салат із куркою та чорносливом

Інгредієнти:

куряче філе — 200 г;

два яйця;

твердий сир — 80 г;

чорнослив — 100 г;

одна фіолетова цибулина;

волоські горіхи — 100 г;

один свіжий огірок;

майонез, сіль.

Зваріть курку та яйця, наріжте кубиком. Дрібно наріжте цибулю. Чорнослив та огірки наріжте соломкою. Сир натріть на тертці. Горіхи подрібніть у блендері, або качалкою. Викладіть салат шарами, змастивши кожен майонезом: курка, цибуля, чорнослив, огірки, яйця, сир і зверху посипте горіхами. Поставте в холодильник на годину і подавайте.

Новорічний листковий салат із куркою "Курка під снігом"

Інгредієнти:

одна велика картоплина;

один огірок;

один помідор;

три яйця;

одне куряче філе;

майонез, сіль;

тертий твердий сир.

Відваріть картоплю, яйця та куряче філе. Яйця розділіть на білки і жовтки та натріть на дрібній тертці окремо. Картоплю натріть на крупній тертці. Сир натріть на крупній тертці. Решту інгредієнтів наріжте дрібним кубиком.

І викладайте всі інгредієнти шарами: картопля, сіль і майонез, жовтки, огірки, сіль і майонез, курка, сіль і майонез, помідор, сіль і майонез, сир, майонез, білки.

Оселедець під шубою

Інгредієнти:

два яйця;

два буряки;

три картоплини;

три морквини;

філе слабосоленого оселедця — 2 шт;

одна цибулина;

майонез, сіль.

Яйця для приготування оселедця під шубою складіть у каструлю, залийте водою і доведіть до кипіння. Варіть 10 хвилин, потім воду злийте. Дайте яйцям охолонути.

Духовку нагрійте до 180°C. Буряк для оселедця під шубою ретельно вимийте щіткою і загорніть у лист фольги. Перекладіть на деко і запікайте близько 1 години.

Поки запікається буряк для оселедця під шубою, картоплю і моркву відваріть до готовності. Усім овочам дайте охолонути, потім окремо натріть на крупній тертці. Філе оселедця наріжте маленькими скибочками або кубиками, видаляючи дрібні кісточки. Цибулю очистіть і дрібно наріжте. Яйця очистіть. Розімніть виделкою.

На плоску тарілку викладіть шарами інгредієнти оселедця під шубою. Спочатку розкладіть рибу та цибулю. Змастіть майонезом. Потім викладіть картоплю, буряк і моркву. Кожен шар трохи посоліть, поперчіть і змастіть майонезом.

Верхній шар оселедця під шубою змастіть майонезом і посипте подрібненими яйцями. Зверху можете прикрасити зеленою цибулею.

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