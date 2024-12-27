Легкий салат на новорічний стіл за 15 хвилин: як приготувати салат з авокадо та червоною рибою

Якщо вам хочеться поставити на новорічний стіл оригінальнішу страву, ніж салат "Олів'є", спробуйте цей легкий і вишуканий салат з авокадо.

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Новий рік — це завжди невеличке випробування, адже традиційно на святковий стіл готують безліч різних страв і особливо багато салатів. Зазвичай це займає багато часу. Але якщо хочеться приготувати смачний салат на святковий стіл, то спробуйте цей розкішний святковий салат з авокадо та червоною рибою. Фокус розповість, як його приготувати.

Салат із червоною рибою та авокадо

Інгредієнти:

350 г філе копченого або слабосоленого лосося;

3 авокадо;

1 ст. л. лимонного соку;

1 маленька біла цибулина;

2 середні огірки;

5 гілочок кропу;

сіль, свіжомелений чорний перець;

мікрозелень для прикраси (за бажанням).

Для початку очистіть авокадо. Авокадо для салату з червоною рибою надріжте і поверніть половинки в різні боки, видаліть кісточку. Ложкою вийміть м'якоть і покладіть у чашу блендера, полийте лимонним соком, посоліть і поперчіть, подрібніть до однорідності. Можна розім'яти м'якоть авокадо виделкою, щоб відчувалася текстура.

Огірки для салату з авокадо та червоною рибою очистіть від шкірки та насіння і дуже дрібно наріжте. Цибулю очистіть і наріжте дуже дрібними кубиками. Дрібно наріжте кріп. Додайте огірок, цибулю та кріп у пюре з авокадо. Ретельно перемішайте і відправте в холодильник.

Філе копченого або слабосоленого лосося для салату наріжте дуже маленькими кубиками. Далі можна приготувати салат порційно, або один великий. Якщо готуєте порційно — поставте на тарілки сервірувальні кільця діаметром 6-8 см. На дно викладіть половину пюре з авокадо та розрівняйте поверхню. Наступним шаром розкладіть червону рибу. Потім покладіть пюре з авокадо. Прикрийте кільця плівкою і приберіть закуску до подачі в холодильник.

Перед подачею на стіл з кожної порції салату з авокадо, червоною рибою та огірком зніміть акуратно плівку та сервірувальні кільця. Закуску можна прикрасити мікрозеленню.

Салат з авокадо, червоною рибою та огірком готується всього за 15 хвилин, проте йому необхідно провести в холодильнику хоча б півгодини: так буде смачніше.

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