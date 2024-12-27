Легкий салат на новогодний стол за 15 минут: как приготовить салат с авокадо и красной рыбой

Если вам хочется поставить на новогодний стол более оригинальное блюдо, чем салат "Оливье", попробуйте этот легкий и изысканный салат с авокадо.

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Новый год – это всегда небольшое испытание, ведь традиционно на праздничный стол готовят множество разных блюд и особенно много салатов. Обычно это занимает много времени. Но если хочется приготовить вкусный салат на праздничный стол, то попробуйте этот роскошный праздничный салат с авокадо и красной рыбой. Фокус расскажет, как его приготовить.

Салат с красной рыбой и авокадо

Ингредиенты:

350 г филе копченого или слабосоленого лосося;

3 авокадо;

1 ст. л. лимонного сока;

1 маленькая белая луковица;

2 средних огурца;

5 веточек укропа;

соль, свежемолотый черный перец;

микрозелень для украшения (по желанию).

Для начала очистите авокадо. Авокадо для салата с красной рыбой надрежьте и поверните половинки в разные стороны, удалите косточку. Ложкой выньте мякоть и положите в чашу блендера, полейте лимонным соком, посолите и поперчите, измельчите до однородности. Можно размять мякоть авокадо вилкой, чтобы ощущалась текстура.

Огурцы для салата с авокадо и красной рыбой очистите от кожицы и семян и очень мелко нарежьте. Лук очистите и нарежьте очень мелкими кубиками. Мелко нарежьте укроп. Добавьте огурец, лук и укроп в пюре из авокадо. Тщательно перемешайте и отправьте в холодильник.

Филе копченого или слабосоленого лосося для салата нарежьте очень маленькими кубиками. Далее можно приготовить салат порционно, или один большой. Если готовите порционно — поставьте на тарелки сервировочные кольца диаметром 6–8 см. На дно выложите половину пюре из авокадо и разровняйте поверхность. Следующим слоем разложите красную рыбу. Затем положите пюре из авокадо. Прикройте кольца пленкой и уберите закуску до подачи в холодильник.

Перед подачей на стол с каждой порции салата с авокадо, красной рыбой и огурцом снимите аккуратно пленку и сервировочные кольца. Закуску можно украсить микрозеленью.

Салат с авокадо, красной рыбой и огурцом готовится всего за 15 минут, однако ему необходимо провести в холодильнике хотя бы полчаса: так будет вкуснее.

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