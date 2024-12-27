Салати на новорічний стіл: рецепт "Мімози" із секретним інгредієнтом

Святкові закуски та салати — найкраще частування на новорічному столі. Серед них особливою любов'ю користується "Мімоза" — яскравий і смачний салат із рибою, який можна оформити у вигляді рулету.

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"Мімоза" — королева святкового столу, особливо на Новий рік. Класичний салат готують із сардин, картоплі, моркви, яєць, цибулі та майонезу, причому кожен із перелічених інгредієнтів укладають окремим шаром, які перемазують майонезом. Однак ми хочемо запропонувати вам рецепт цієї страви в дещо незвичному виконанні і трохи іншим набором інгредієнтів. Як зробити звичну страву ще смачнішою, розповіла і показала кулінарна блогерка Тетяна Юшина.

Рулет "Мімоза" із секретним інгредієнтом

Інгредієнти:

яйця (зварені вкруту) – 5 шт;

невелика морква – 3-5 шт;

мариновані огірки – 3-5 шт;

картопля – 3 шт;

зелена цибуля – половина пучка;

шпроти – банка;

майонез;

сіль, спеції за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю і моркву відварити, остудити і почистити. Натерти на тертці. Огірки і яйця (білки і жовтки окремо) теж натерти на тертці, цибулю дрібно порізати.

Обробну дошку застелити харчовою плівкою, як показано на відео. Викласти першим шаром терті яєчні білки, зробивши прямокутник приблизно 15 на 25 см. Розрівняти їх і злегка промазати майонезом.

Далі шарами викласти терту моркву, мариновані огірки та варену картоплю, натерту на тертці. Кожну з куль розрівняти та змастити майонезом. Посипати все зеленою цибулею.

Далі викласти на рулет шпроти, які і є секретним інгредієнтом. Вони роблять салат ситнішим і цікавішим, та й новий смак потішить ваших гостей.

Далі загорнути салат у рулет за допомогою харчової плівки, як показала авторка ролика, і відправити його в холодильник на кілька годин, щоб він просочився і застиг.

Перед подачею на стіл акуратно зняти плівку, викласти рулет на блюдо, акуратно обмазати його з усіх боків майонезом і посипати тертими жовтками. Верх рулету можна прикрасити на свій розсуд.

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