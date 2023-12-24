Святкові рецепти: салат "Мімоза" з копченою скумбрією

Салат "Мімоза" може стати коронною стравою святкового столу. Приготувати його дуже легко і вам не знадобляться екзотичні продукти.

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Цікава варіація відомої страви — салату "Мімоза", який зазвичай готують із консервованою сайрою. Але салат із копченою скумбрією має інший, новий смак. "Мімоза" вважається одним із найпопулярніших салатів у святковому меню українців, пише 1000.Menu.

Інгредієнти

Для приготування 8 порцій цієї страви знадобляться:

скумбрія копчена — 1 шт;

картопля — 2 шт. (середні);

цибуля ріпчаста — 1 шт;

яйця — 4 шт;

плавлені сирки — 90г;

сіль — за смаком;

майонез — 80 г;

кріп — 15 г (для прикраси).

Приготування

Крок 1. Картоплю та моркву ретельно помийте та відваріть до готовності. Дайте овочам охолонути, очистіть їх від шкірки. Яйця зваріть круто, остудіть.

Крок 2. Ріпчасту цибулю очистіть, помийте та дрібно поріжте.

Крок 3. Скумбрію надріжте зверху по хребту та зніміть шкіру. Видаліть хребет і дрібні кістки, поріжте дрібними кубиками.

Крок 4. Картоплю і моркву натріть на крупній тертці в різні миски.

Крок 5. Яйця очистіть від шкаралупи. Яєчні жовтки і сир натріть на дрібну тертку, додайте кілька ложок майонезу і перемішайте. Один жовток залиште для прикраси.

Крок 6. На плоску тарілку викладіть шар картоплі та посоліть, змастіть майонезом. Можна при формуванні салату скористатися кулінарним кільцем.

Крок 7. Зверху рівномірно розкладіть ріпчасту цибулю. Потім порізану копчену скумбрію. Далі — терту моркву.

Крок 8. Викладіть жовтково-сирну суміш поверх морквяного шару, змастіть салат майонезом з усіх боків.

Крок 9. Яєчні білки натріть на крупній тертці та розподіліть з боків і зверху салату. Прикрасьте зеленню і рештою тертого жовтка, імітуючи гілочку мімози. Помістіть страву в холодильник на 1,5-2 години.

Ви також можете приготувати салат "Столичний" із куркою та консервованим горошком.