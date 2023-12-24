Праздничные рецепты: салат "Мимоза" с копченой скумбрией
Салат "Мимоза" может стать коронным блюдом праздничного стола. Приготовить его очень легко и вам не понадобятся экзотические продукты.
Интересная вариация известного блюда — салата "Мимоза", который обычно готовят с консервированной сайрой. Но салат с копченой скумбрией имеет другой, новый вкус. "Мимоза" считается одним из самых популярных салатов в праздничном меню украинцев, пишет 1000.Menu.
Ингредиенты
Для приготовления 8 порций этого блюда понадобятся:
- скумбрия копченая — 1 шт.;
- картошка — 2 шт. (средние);
- лук репчатый — 1 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- плавленые сырки — 90г;
- соль — по вкусу;
- майонез — 80 г;
- укроп — 15 г (для украшения).
Приготовление
Шаг 1. Картофель и морковь тщательно помойте и отварите до готовности. Дайте овощам остыть, очистите их от кожуры. Яйца сварите вкрутую, остудите.
Шаг 2. Репчатый лук очистите, помойте и мелко порежьте.
Шаг 3. Скумбрию надрежьте сверху по хребту и снимите кожу. Удалите хребет и мелкие кости, порежьте мелкими кубиками.
Шаг 4. Картофель и морковь натрите на крупной терке в разные миски.
Шаг 5. Яйца очистите от скорлупы. Яичные желтки и сыр натрите на мелкую терку, добавьте пару ложек майонеза и перемешайте. Один желток оставьте для украшения.
Шаг 6. На плоскую тарелку выложите слой картофеля и посолите, смажьте майонезом. Можно при формировании салата воспользоваться кулинарным кольцом.
Шаг 7. Сверху равномерно разложите репчатый лук. Затем порезанную копченую скумбрию. Далее — тертую морковь.
Шаг 8. Выложите желтково-сырную смесь поверх морковного слоя, смажьте салат майонезом со всех сторон.
Шаг 9. Яичные белки натрите на крупной терке и распределите по бокам и верху салата. Украсьте зеленью и оставшимся тертым желтком, имитируя веточку мимозы. Поместите блюдо в холодильник на 1,5-2 часа.
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