Праздничные блюда: салат "Столичный" с курицей и консервированным горошком
При подаче можно украсить блюдо зеленым луком, а если сервировать его при помощи кулинарного кольца, то получится красиво, празднично и очень аппетитно.
Салат "Столичный" очень похож на "Оливье", но в его состав входит мясо курицы. Таким рецептом можно разнообразить повседневное меню. Подавать блюдо можно и на праздники — Рождество или Новый год. Вкусным рецептом поделилась Анна Каменева, сообщает "Дело вкуса".
Ингредиенты
- 150 г картофеля;
- 100 г моркови;
- 250 г куриного филе;
- 80 г консервированного зеленого горошка;
- 2 яйца;
- 4 столовые ложки майонеза;
- 1 г соли;
- 1 г черного молотого перца.
Приготовление
Шаг 1. Отварить овощи, яйца и куриное филе. Мясо остудить в бульоне, так оно будет более сочное и нежное.
Шаг 2. Очистить овощи, нарезать кубиками и переложить в салатник.
Шаг 3. Яйца и соленые огурцы тоже нарезать кубиками, добавить к овощам.
Шаг 4. Нарезать курицу. С горошка слить жидкость. Мясо и горошек переложить в салатник.
Шаг 5. Заправить салат майонезом, добавить соль и перец по вкусу. Все перемешать. Можно добавить еще мелко нарубленный укроп. Выложить на блюдо при помощи кулинарного кольца, посыпать зеленым луком.
Особенно вкусным этот салат получается с домашним майонезом на желтках. Салат "Столичный" так же, как и "Оливье", можно подавать в тарталетках.
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