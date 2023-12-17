Праздничные блюда: салат "Столичный" с курицей и консервированным горошком

При подаче можно украсить блюдо зеленым луком, а если сервировать его при помощи кулинарного кольца, то получится красиво, празднично и очень аппетитно.

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Салат "Столичный" очень похож на "Оливье", но в его состав входит мясо курицы. Таким рецептом можно разнообразить повседневное меню. Подавать блюдо можно и на праздники — Рождество или Новый год. Вкусным рецептом поделилась Анна Каменева, сообщает "Дело вкуса".

Ингредиенты

150 г картофеля;

100 г моркови;

250 г куриного филе;

80 г консервированного зеленого горошка;

2 яйца;

4 столовые ложки майонеза;

1 г соли;

1 г черного молотого перца.

Приготовление

Шаг 1. Отварить овощи, яйца и куриное филе. Мясо остудить в бульоне, так оно будет более сочное и нежное.

Шаг 2. Очистить овощи, нарезать кубиками и переложить в салатник.

Шаг 3. Яйца и соленые огурцы тоже нарезать кубиками, добавить к овощам.

Шаг 4. Нарезать курицу. С горошка слить жидкость. Мясо и горошек переложить в салатник.

Шаг 5. Заправить салат майонезом, добавить соль и перец по вкусу. Все перемешать. Можно добавить еще мелко нарубленный укроп. Выложить на блюдо при помощи кулинарного кольца, посыпать зеленым луком.

Особенно вкусным этот салат получается с домашним майонезом на желтках. Салат "Столичный" так же, как и "Оливье", можно подавать в тарталетках.

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