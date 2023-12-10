Праздничные закуски: фаршированные яйца с пряностями и маринованными огурцами

Фаршированные яйца – беспроигрышный вариант закуски на праздничный стол. В качестве наполнения использованы яичные желтки, маринованные огурцы, зелень, горчица.

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Фаршированные яйца — удивительно простая закуска, для приготовления которой совсем не нужно специальных навыков. В этом году подарите своим гостям что-то более праздничное и попробуйте этот рецепт фаршированных яиц с пряностями, которым поделилась кулинар Эрин Мерхар, пишет The Pioneer Woman.

Ингредиенты

12 яиц;

1/3 стакана майонеза;

1 чайная ложки горчицы;

3 столовые ложки маринованных огурцов (очень мелко нарезанных);

1/4 стакана нарезанной свежей петрушки;

2 столовые ложки мелко нарезанного свежего укропа и еще немного для подачи;

1/4 чайной ложки соли;

1/4 чайной ложки молотого черного перца;

1/4 стакана мелко нарезанного кубиками красного болгарского перца.

Приготовление

Шаг 1. В большой кастрюле сварите яйца вкрутую. Слейте, добавьте ледяной воды. Очистите яйца. Разрежьте яйца вдоль пополам и удалите желтки.

Шаг 2. Смешайте яичные желтки, майонез, горчицу, маринованный огурец, петрушку, укроп, соль и черный перец в чаше кухонного комбайна в течение 1–2 минут, чтобы травы измельчились и хорошо перемешайте.

Шаг 3. Достаньте смесь и переложите в большой кондитерский мешок или плотный полиэтиленовый пакет. Отрежьте угол пакета ножницами.

Шаг 4. Выдавите начинку на половинку яичного белка. Затем по краям начинки "нарисуйте" треугольник, чтобы он напоминал рождественскую елку. Повторите то же самое со всеми половинками яиц.

Шаг 5. Посыпьте сверху нарезанным красным перцем. Если хотите, посыпьте еще нарезанным свежим укропом. Остудите приготовленное блюдо в холодильнике приблизительно 30 минут. Фаршированные яйца можно хранить в холодильнике до 24 часов.

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