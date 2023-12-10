Святкові закуски: фаршировані яйця з прянощами та маринованими огірками

Фаршировані яйця — безпрограшний варіант закуски на святковий стіл. Як наповнення використані яєчні жовтки, мариновані огірки, зелень, гірчиця.

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Фаршировані яйця — напрочуд проста закуска, для приготування якої зовсім не потрібно спеціальних навичок. Цього року подаруйте своїм гостям щось більш святкове і спробуйте цей рецепт фаршированих яєць із прянощами, яким поділилася кулінарка Ерін Мерхар, пише The Pioneer Woman.

Інгредієнти

12 яєць;

1/3 склянки майонезу;

1 чайна ложка гірчиці;

3 столові ложки маринованих огірків (дуже дрібно нарізаних);

1/4 склянки нарізаної свіжої петрушки;

2 столові ложки дрібно нарізаного свіжого кропу і ще трохи для подачі;

1/4 чайної ложки солі;

1/4 чайної ложки меленого чорного перцю;

1/4 склянки дрібно нарізаного кубиками червоного болгарського перцю.

Приготування

Крок 1. У великій каструлі зваріть яйця круто. Злийте, додайте крижаної води. Очистіть яйця. Розріжте яйця вздовж навпіл і видаліть жовтки.

Крок 2. Змішайте яєчні жовтки, майонез, гірчицю, маринований огірок, петрушку, кріп, сіль і чорний перець у чаші кухонного комбайна протягом 1-2 хвилин, щоб трави подрібнилися, добре перемішайте.

Крок 3. Дістаньте суміш і перекладіть у великий кондитерський мішок або щільний поліетиленовий пакет. Відріжте кут пакета ножицями.

Крок 4. Видавіть начинку на половинку яєчного білка. Потім по краях начинки "намалюйте" трикутник, щоб він нагадував різдвяну ялинку. Повторіть те ж саме з усіма половинками яєць.

Крок 5. Посипте зверху нарізаним червоним перцем. Якщо хочете, посипте ще нарізаним свіжим кропом. Остудіть приготовану страву в холодильнику приблизно 30 хвилин. Фаршировані яйця можна зберігати в холодильнику до 24 годин.

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