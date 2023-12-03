Не гірше, ніж у ресторані: рецепт домашнього глінтвейну з апельсином
Простий рецепт глінтвейну з апельсином, корицею, кардамоном і чебрецем на основі червоного вина.
Глінтвейн — зимовий алкогольний гарячий напій, який складається з вина, нагрітого до 70-80°С, цукру і спецій. Багато хто не знає, як зробити глінтвейн удома, і купує в магазинах напівфабрикати в пакетах. Рецепт глінтвейну в домашніх умовах нічим не відрізняється від ресторанного, за винятком того, що ви самі обираєте собі вино та інші інгредієнти. Як приготувати цей ароматний напій розповів кулінар Олексій Медведєв, повідомляє Art-Lunch.
Зазвичай для глінтвейну використовують недороге червоне сухе або напівсухе вино, але й дуже дешеві вина брати не варто. Також при приготуванні глінтвейну потрібно використовувати цілі прянощі, а не мелені, оскільки мелені роблять напій каламутним.
Отже, ось рецепт домашнього глінтвейну з апельсином.
Інгредієнти
- вино червоне сухе 750 мл;
- вода 100 мл;
- апельсин 1 шт;
- цукор 2 ст. ложки;
- кориця 1 паличка;
- імбир мелений 1 чайна ложка;
- гвоздика 5 бутончиків;
- мускатний горіх 1/4 чайної ложки;
- кардамон 3 зернятка;
- бадьян 2 зірочки.
Приготування
- Апельсин миємо.
- У сотейник складаємо всі спеції, наливаємо 100 мл води і перемішуємо.
- Кип'ятимо одну хвилину кип'ятимо, прибираємо з плити і даємо постояти 10 хвилин.
- Відвар проціджуємо. Обполіскуємо каструлю водою і переливаємо в неї відвар.
- Нарізаємо на тонкі кільця один апельсин.
- У каструлю додаємо вино (750 мл), цукор (2 ст. ложки) і нарізаний апельсин, перемішуємо.
- Нагріваємо глінтвейн, помішуючи, до температури 70-80°С. Кип'ятити не рекомендується. Прибираємо з плити і залишаємо настоюватися під закритою кришкою 2-3 хвилини.
- Подаємо у високих прозорих склянках або керамічних чашках, що утримують тепло.
Глінтвейн з апельсином у домашніх умовах готовий!
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