Не хуже, чем в ресторане: рецепт домашнего глинтвейна с апельсином
Простой рецепт глинтвейна с апельсином, корицей, кардамоном и тимьяном на основе красного вина.
Глинтвейн — зимний алкогольный горячий напиток, который состоит из вина, нагретого до 70-80°С, сахара и специй. Многие не знают, как сделать глинтвейн дома, и покупают в магазинах полуфабрикаты в пакетах. Рецепт глинтвейна в домашних условиях ничем не отличается от ресторанного за исключением того, что вы сами выбираете себе вино и остальные ингредиенты. Как приготовить этот ароматный напиток рассказал кулинар Алексей Медведев, сообщает Art-Lunch.
Обычно для глинтвейна используют недорогое красное сухое или полусухое вино, но и очень дешевые вина брать не стоит. Также, при приготовлении глинтвейна нужно использовать целые пряности, а не молотые, так как молотые делают напиток мутным.
Итак, вот рецепт домашнего глинтвейна с апельсином.
Ингредиенты
- вино красное сухое 750 мл;
- вода 100 мл;
- апельсин 1 шт.;
- сахар 2 ст. ложки;
- корица 1 палочка;
- имбирь молотый 1 чайная ложка;
- гвоздика 5 бутончиков;
- мускатный орех 1/4 чайной ложки;
- кардамон 3 зернышка;
- бадьян 2 звездочки.
Приготовление
- Апельсин моем.
- В сотейник складываем все специи, наливаем 100 мл воды и перемешиваем.
- Кипятим одну минуту кипятим, убираем с плиты и даем постоять 10 минут.
- Отвар процеживаем. Ополаскиваем кастрюлю водой и переливаем в нее отвар.
- Нарезаем на тонкие кольца один апельсин.
- В кастрюлю добавляем вино (750 мл), сахар (2 ст. ложки) и нарезанный апельсин, перемешиваем.
- Нагреваем глинтвейн, помешивая, до температуры 70-80°С. Кипятить не рекомендуется. Убираем с плиты и оставляем настаиваться под закрытой крышкой 2-3 минуты.
- Подаем в высоких прозрачных стаканах или керамических чашках, удерживающих тепло.
Глинтвейн с апельсином в домашних условиях готов!
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