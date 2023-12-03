Не хуже, чем в ресторане: рецепт домашнего глинтвейна с апельсином

Простой рецепт глинтвейна с апельсином, корицей, кардамоном и тимьяном на основе красного вина.

Related video

Глинтвейн — зимний алкогольный горячий напиток, который состоит из вина, нагретого до 70-80°С, сахара и специй. Многие не знают, как сделать глинтвейн дома, и покупают в магазинах полуфабрикаты в пакетах. Рецепт глинтвейна в домашних условиях ничем не отличается от ресторанного за исключением того, что вы сами выбираете себе вино и остальные ингредиенты. Как приготовить этот ароматный напиток рассказал кулинар Алексей Медведев, сообщает Art-Lunch.

Обычно для глинтвейна используют недорогое красное сухое или полусухое вино, но и очень дешевые вина брать не стоит. Также, при приготовлении глинтвейна нужно использовать целые пряности, а не молотые, так как молотые делают напиток мутным.

Итак, вот рецепт домашнего глинтвейна с апельсином.

Ингредиенты

вино красное сухое 750 мл;

вода 100 мл;

апельсин 1 шт.;

сахар 2 ст. ложки;

корица 1 палочка;

имбирь молотый 1 чайная ложка;

гвоздика 5 бутончиков;

мускатный орех 1/4 чайной ложки;

кардамон 3 зернышка;

бадьян 2 звездочки.

Приготовление

Апельсин моем. В сотейник складываем все специи, наливаем 100 мл воды и перемешиваем. Кипятим одну минуту кипятим, убираем с плиты и даем постоять 10 минут. Отвар процеживаем. Ополаскиваем кастрюлю водой и переливаем в нее отвар. Нарезаем на тонкие кольца один апельсин. В кастрюлю добавляем вино (750 мл), сахар (2 ст. ложки) и нарезанный апельсин, перемешиваем. Нагреваем глинтвейн, помешивая, до температуры 70-80°С. Кипятить не рекомендуется. Убираем с плиты и оставляем настаиваться под закрытой крышкой 2-3 минуты. Подаем в высоких прозрачных стаканах или керамических чашках, удерживающих тепло.

Глинтвейн с апельсином в домашних условиях готов!

Напомним, диетологи назвали 10 лучших альтернатив кофе, которые станут достойной заменой даже для самых отчаянных кофеманов.