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Еда

Не хуже, чем в ресторане: рецепт домашнего глинтвейна с апельсином

глинтвейн, елочные игрушки, ломтики апельсина
Фото: simplewine | Глинтвейн с апельсином и пряностями

Простой рецепт глинтвейна с апельсином, корицей, кардамоном и тимьяном на основе красного вина.

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Глинтвейн — зимний алкогольный горячий напиток, который состоит из вина, нагретого до 70-80°С, сахара и специй. Многие не знают, как сделать глинтвейн дома, и покупают в магазинах полуфабрикаты в пакетах. Рецепт глинтвейна в домашних условиях ничем не отличается от ресторанного за исключением того, что вы сами выбираете себе вино и остальные ингредиенты. Как приготовить этот ароматный напиток рассказал кулинар Алексей Медведев, сообщает Art-Lunch.

Обычно для глинтвейна используют недорогое красное сухое или полусухое вино, но и очень дешевые вина брать не стоит. Также, при приготовлении глинтвейна нужно использовать целые пряности, а не молотые, так как молотые делают напиток мутным.

Итак, вот рецепт домашнего глинтвейна с апельсином.

Ингредиенты

  • вино красное сухое 750 мл;
  • вода 100 мл;
  • апельсин 1 шт.;
  • сахар 2 ст. ложки;
  • корица 1 палочка;
  • имбирь молотый 1 чайная ложка;
  • гвоздика 5 бутончиков;
  • мускатный орех 1/4 чайной ложки;
  • кардамон 3 зернышка;
  • бадьян 2 звездочки.

Приготовление

  1. Апельсин моем.
  2. В сотейник складываем все специи, наливаем 100 мл воды и перемешиваем.
  3. Кипятим одну минуту кипятим, убираем с плиты и даем постоять 10 минут.
  4. Отвар процеживаем. Ополаскиваем кастрюлю водой и переливаем в нее отвар.
  5. Нарезаем на тонкие кольца один апельсин.
  6. В кастрюлю добавляем вино (750 мл), сахар (2 ст. ложки) и нарезанный апельсин, перемешиваем.
  7. Нагреваем глинтвейн, помешивая, до температуры 70-80°С. Кипятить не рекомендуется. Убираем с плиты и оставляем настаиваться под закрытой крышкой 2-3 минуты.
  8. Подаем в высоких прозрачных стаканах или керамических чашках, удерживающих тепло.

Глинтвейн с апельсином в домашних условиях готов!

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