Достойная замена. Диетологи назвали 10 лучших альтернатив кофе

Кофе – любимый напиток очень многих людей, без которого сложно представить утро или посиделки с друзьями. И людям, которым, в силу разных обстоятельств, кофе пить нельзя, отказаться от него без подходящей замены бывает сложно.

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Если вы решили по собственной инициативе или по состоянию здоровья отказаться от классического кофе, подберите альтернативный напиток, который поможет сделать это легко. Существует ряд напитков, вкус которых настолько напоминает кофе, что вы даже не заметите разницу. Диетологи предлагают альтернативные варианты с кофеином и без. Об этом пишет Forbes Health.

Кофе, пожалуй, наиболее известен своим содержанием кофеина, который стимулирует центральную нервную систему и дает вам энергию, объясняет диетолог Изабель Смит. При умеренном потреблении кофеина — до 400 миллиграммов — он считается безопасным для большинства здоровых взрослых, добавляет диетолог Крис Соллид.

В то время как кофе с кофеином помогает некоторым людям чувствовать себя бодрыми и активными, эксперты предостерегают от чрезмерного употребления этого напитка.

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"Если в организме слишком много [кофеина], мы можем начать испытывать тревогу, ощущение напряжения или нервозности, а некоторые даже могут чувствовать учащенное сердцебиение", — говорит Закари Малвихилл, доктор медицинских наук.

Люди, которые заботятся о своем здоровье, могут сократить количество употребляемого кофе по личной инициативе, но есть те, кому показано полное исключение этого напитка.

Для тех, кто хочет ограничить потребление кофе, но не хочет отказываться от кофеина, вот лучшие альтернативы кофе, которые содержат кофеин.

Матча

Фото: Pixabay

Матча производится из измельченных в порошок листьев зеленого чая. "Как и кофе, она содержит кофеин для утренней бодрости, но только около 70 миллиграммов кофеина на чашку, по сравнению со 100-120 миллиграммами кофеина в средней чашке кофе", — отмечают диетологи NutritionTwins Тэмми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос.

Зеленый чай матча содержит аминокислоту теанин, которая может уменьшить тревогу и стресс, поэтому он с меньшей вероятностью чем кофе, вызовет дрожь.

Черный чай

Черный чай содержит больше кофеина, чем зеленый чай в целом, но меньше кофеина, чем кофе, отмечает доктор Малвихилл. "Я обнаружил, что подобно зеленому чаю, он дает мне заряд энергии с меньшими побочными эффектами, чем кофе", — добавляет он.

Зеленый чай

Фото: Freepik

По словам Соллида, в чашке зеленого чая примерно на 70% меньше кофеина, чем в чашке кофе. Зеленый чай также может похвастаться множеством растительных соединений, называемых полифенолами, которые полезны для контроля массы тела и снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, объясняет он.

Комбуча

Чайный гриб — это ферментированный напиток, приготовленный из чая (иногда черного чая), который может принести пользу здоровью кишечника. В частности, если чайный гриб, который вы пьете, содержит кофеин, его содержание, скорее всего, очень низкое, поэтому он может быть хорошей альтернативой для людей, чувствительных к кофеину, говорит Соллид. В настоящее время необходимы дополнительные доказательства клинических испытаний на людях, в том числе для здоровья кишечника, чтобы определить общую пользу чайного гриба для здоровья. Стоит отметить, что в чайном грибе присутствуют следы алкоголя.

Вот список лучших альтернатив кофе с небольшим количеством кофеина или без него. Обратите внимание, что если у вас есть хронические заболевания, такие как болезни сердца или диабет, перед употреблением проконсультируйтесь с врачом или диетологом.

Ашваганда

Ашваганда — это лекарственное растение, которое, по мнению некоторых людей, обостряет внимание и память. По словам доктора Милвихилла, его можно употреблять в виде чая или в виде добавок, во время лечения повышенной утомляемости.

Мятный чай

Фото: Freepik

Мята колосистая — это мята, которую можно высушить, затем залить кипятком и приготовить чай без кофеина. Экстракт этих листьев также можно добавлять в пищу или другие напитки.

"Мята колосистая содержит сильнодействующие фенольные соединения, которые повышают концентрацию, поддерживают кратковременную и рабочую память, а также усиливают нейропротекторные и здоровые воспалительные реакции", — объясняют Шеймс и Лакатос.

Цикорий

Цикорий — это цветущее растение, корни которого используются в качестве альтернативы кофе. Цикорий содержит пребиотическое волокно, называемое инулином, а также соединения растительного происхождения, которые могут играть роль в поддержании здоровья кишечника и сердца. "Сравнение питательных веществ цикория недостаточно хорошо изучено, но его вкус можно сравнить с кофе", — говорит Мелисса Маджумдар, зарегистрированный диетолог.

Какао бобы

Фото: Freepik

Какао-бобы — это высушенные семена плодов дерева какао. По словам Спано, горячий шоколад, приготовленный из неалкализованного какао-порошка, может стать прекрасной альтернативой кофе. Неалкализированный какао-порошок содержит флаванолы, которые улучшают здоровье.

В одном исследовании "регулярное употребление напитка, содержащего большое количество флаванолов какао, помогло улучшить память и поддержать когнитивные функции у пожилых людей", — объясняет Спано.

Ягодный смузи

Ягоды темного цвета, в том числе клубника, черника, ежевика и малина, положительно влияют на усталость, поэтому приготовьте из них смузи, отмечает Спано. А все из-за того, что в ягодах содержится полифенол, известный как флавоноид.

Косточки фиников

Косточки фиников можно также использовать в качестве альтернативы кофе, говорит Маймудар. "В одном исследовании было обнаружено, что напиток из косточек фиников содержит антиоксиданты и использовался в качестве альтернативы кофе из-за его похожего вкуса", — отмечает она.

Выбирая альтернативу кофе, важно учитывать, почему вы пытаетесь заменить этот напиток. Чтобы избежать кофеина? Вам не нравится вкус кофе? Вы считаете, что кофе влияет на ваше пищеварение? Ответы на подобные вопросы помогут подобрать наилучшую альтернативу для вас!

Напомним, кофеин в кофе влияет на синтез коллагена в нашей коже, уменьшая его, тем самым ускоряя процесс старения.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.