Рецепт на свята: як приготувати салат Мімоза з оригінальними інгредієнтами

Цей святковий салат готують із яблуком і копченою рибою.

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Салат Мімоза — традиційний святковий салат. Є багато рецептів цієї популярної страви. Й урізноманітнити цю архаїчну страву можна оригінальними інгредієнтами.

Кисло-солодке яблуко гармонійно поєднується з ніжним смаком горбуші гарячого копчення і надає салату Мімоза приємного смаку. Рецептом поділилися на сайті Gastronom.

Салат Мімоза з яблуком

Інгредієнти:

риба гарячого копчення (горбуша) — 350 г;

6 яєць;

2 картоплини;

кисло-солодке яблуко;

1 цибулина;

майонез, сіль.

Для приготування салату Мімоза за цим рецептом спочатку відваріть картоплю в мундирі. Очистіть, остудіть і натріть на крупній тертці.

Відваріть яйця круто. Не варіть довше 10 хвилин, інакше жовтки покриються сірим нальотом. Розділіть яйця на білки та жовтки. Білки натріть на тертці, жовтки розімніть виделкою. Ними ми будемо прикрашати салат.

Цибулю дрібно наріжте. Можна натерти, але це складніше.

Копчену рибу для салату Мімоза розберіть на шматочки і видаліть усі кісточки.

Тепер викладайте салат шарами: спочатку натерту картоплю, потім половину подрібненої риби, потім дрібно нарізану цибулю. Змастіть майонезом.

Наступний шар салату Мімоза — половина подрібнених білків. Потім — картопля, що залишилася. Далі — риба, що залишилася.

Потім очистіть яблуко від шкірки і натріть на тертці прямо на шар риби, або наріжте соломкою. Знову змастіть майонезом, додайте шар решти білків, знову додайте майонез і посипте натертими жовтками. Для подачі до столу салат Мімоза з яблуком має настоятися в холодильнику хоча б кілька годин.

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