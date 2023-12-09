Рецепт на праздники: как приготовить салат Мимоза с оригинальными ингредиентами

Этот праздничный салат готовят с яблоком и копченой рыбой.

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Салат Мимоза – традиционный праздничный салат. Есть много рецептов этого популярного блюда. И разнообразить это архаичное блюдо можно оригинальными ингредиентами.

Кисло-сладкое яблоко гармонично сочетается с нежным вкусом горбуши горячего копчения и придает салату Мимоза приятный вкус. Рецептом поделились на сайте Gastronom.

Салат Мимоза с яблоком

Ингредиенты:

рыба горячего копчения (горбуша) – 350 г;

6 яиц;

2 картофелины;

кисло-сладкое яблоко;

1 луковица;

майонез, соль.

Для приготовления салата Мимоза по этому рецепту сначала отварите картофель в мундире. Очистите, остудите и натрите на крупной терке.

Отварите яйца вкрутую. Не варите дольше 10 минут, иначе желтки покроются серым налетом. Разделите яйца на белки и желтки. Белки натрите на терке, желтки разомните вилкой. Ими мы будем украшать салат.

Лук мелко нарежьте. Можно натереть, но это сложнее.

Копченую рыбу для салата Мимоза разберите на кусочки и удалите все косточки.

Теперь выкладывайте салат слоями: сначала натертый картофель, потом половину измельченной рыбы, затем мелко нарезанный лук. Смажьте майонезом.

Следующий слой салата Мимоза — половина измельченных белков. Затем — оставшийся картофель. Далее — оставшаяся рыба.

Затем очистите яблоко от кожуры и натрите на терке прямо на слой рыбы, или нарежьте соломкой. Снова смажьте майонезом, добавьте слой оставшихся белков, снова добавьте майонез и посыпьте натертыми желтками. Для подачи к столу салат Мимоза с яблоком должен настояться в холодильнике хотя бы пару часов.

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