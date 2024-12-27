Салаты на новогодний стол: рецепт "Мимозы" с секретным ингредиентом

Праздничные закуски и салаты – лучшее угощение на новогоднем столе. Среди них особой любовью пользуется "Мимоза" – яркий и вкусный салат с рыбой, который можно оформить в виде рулета.

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"Мимоза" – королева праздничного стола, особенно на Новый год. Классический салат готовится из сардин, картофеля, моркови, яиц, лука и майонеза, причем каждый из перечисленных ингредиентов укладывается отдельным слоем, которые перемазывается майонезом. Однако мы хотим предложить вам рецепт этого блюда в несколько необычном исполнении и немного другим набором ингредиентов. Как сделать привычное блюдо еще более вкусным, рассказала и показала кулинарный блогер Татьяна Юшина.

Рулет "Мимоза" с секретным ингредиентом

Ингредиенты:

яйца (сваренные вкрутую) – 5 шт;

небольшая морковь – 3-5 шт;

маринованные огурцы – 3-5 шт;

картофель – 3 шт;

зеленый лук – половина пучка;

шпроты – банка;

майонез;

соль, специи по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель и морковь отварить, остудить и почисть. Натереть на терке. Огурцы и яйца (белки и желтки отдельно) тоже натереть на терке, лук мелко порезать.

Разделочную доску застелить пищевой пленкой, как показано на видео. Выложить первым слоем тертые яичные белки, сделав прямоугольник примерно 15 на 25 см. Разровнять их и слегка промазать майонезом.

Далее шарами выложит тертую морковь, маринованные огурцы и вареный картофель, натертый на терке. Каждый из шаров разровнять и смазать майонезом. Посыпать все зеленым луком.

Далее выложить на рулет шпроты, которые и являются секретным ингредиентом. Они делают салат сытнее и интереснее, да и новый вкус порадует ваших гостей.

Далее завернуть салат в рулет с помощью пищевой пленки, как показала автор ролика, и отправить его в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался и застыл.

Перед подачей на стол аккуратно снять пленку, выложить рулет на блюдо, аккуратно обмазать его со все сторон майонезом и посыпать тертыми желтками. Верх рулета можно украсить по своему усмотрению.

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