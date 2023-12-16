Вместо салата "Мимоза": как приготовить слоеный салат с курицей

Это очень простой, но очень вкусный салат.

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Если вы любите слоеные салаты, напоминающие "Шубу", или "Мимозу", то стоит попробовать этот вкусный салат с курицей.

Все ингредиенты выкладываются слоями, смазываются майонезом, а сверху салат украшается яичными желтками и свежими помидорами. Словом, это вкусная альтернатива традиционным праздничным салатам, которую стоит попробовать. Фокус расскажет, как его приготовить.

Слоеный салат с курицей

Ингредиенты

картофель – 500 г;

куриное филе – 350 г;

4 яйца;

помидоры – 300 г;

свежие огурцы – 250 г;

ветчина – 200 г;

твердый сыр – 200 г;

майонез – 150 г.

Сначала подготовьте ингредиенты для салата. Картофель тщательно вымойте щеткой и отварите до полной готовности в мундире. На это уйдет полчаса. Дайте ему остыть и очистите.

Куриное филе отварите, или запеките в духовке, или сковороде под крышкой.

Яйца сварите вкрутую. После закипания, варите их не дольше 10 минут, тогда желток останется ярким. Охладите и очистите. Помидоры и свежие огурцы вымойте. Сыр натрите на средней или мелкой терке.

Ветчину и куриное филе нарежьте маленькими кубиками, огурцы – соломкой. Яйца разделите на белки и желтки. Картофель натрите на крупной терке. Теперь можно начинать собирать салат.

Сначала выложите тертый картофель на большую плоскую тарелку. Осторожно утрамбуйте и смажьте небольшим количеством майонеза. Сверху распределите ветчину. Также смажьте майонезом.

Далее слоями выкладывайте огурцы, куриное филе и сыр, промазывая майонезом. Утрамбуйте. Смажьте верх и бока салата майонезом. Белки и желтки по отдельности измельчите. Белки распределите по бокам салата, желтки — по верху. Снова смажьте майонезом.

Помидоры разрежьте на половинки, удалите серединки с семенами. Плотную мякоть нарежьте маленькими кубиками. Распределите их сверху по салату. Уберите салат в холодильник на 1 час.

Для этого салата, да и прочих салатов с картофелем, стоит выбирать картошку с высоким содержанием крахмала.

Вместо куриного филе в этот салат можно добавить филе индейки или свиную вырезку.

Также вы можете приготовить вкусный салат "Мимоза" с оригинальными ингредиентами.