Виглядає приголомшливо, а на смак ще кращий: рецепт салату "Снігові кучугури" з куркою та грибами

Салат "Снігові кучугури" має дивовижний вигляд на святковому столі. І стане конкурентом звичному "Олів'є".

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Салат "Снігові кучугури" з куркою і грибами просто готується і має чудовий вигляд на святковому столі. Вся родзинка в оригінальному оформленні. Але готується салат із найпростіших інгредієнтів. Фокус розповість, як його приготувати.

Салат "Снігові кучугури"

Інгредієнти:

куряча грудка — 300 г;

картопля 300 г;

дві морквини;

печериці свіжі — 250 г;

шість яєць;

твердий сир — 200 г;

один зубчик часнику;

олія рослинна, майонез, сіль.

Для салату "Снігові кучугури" заздалегідь підготуйте всі інгредієнти. Відваріть філе курячої грудки в підсоленій воді 30 хвилин. Картоплю та моркву відваріть у шкірці до м'якості. Овочі остудіть і очистіть.

Натріть овочі на крупній тертці у дві різні миски. Яйця зваріть круто протягом 10 хвилин, обдайте холодною водою, повністю остудіть і очистіть.

Остигле філе курячої грудки вийміть із бульйону, обсушіть і покладіть на обробну дошку. Наріжте курку дрібними кубиками або акуратно розберіть за допомогою виделки на тонкі волокна. Бульйон можна порційно заморозити. Він стане в пригоді для інших рецептів.

Дрібно наріжте печериці та підсмажте на сковорідці з розігрітою олією доти, доки не випарується рідина. Наприкінці посоліть і поперчіть. Дайте грибам охолонути.

Візьміть плоске блюдо для салату і викладайте на нього всі інгредієнти шарами, покриваючи кожен шар сіточкою з майонезу. 1-й шар — картопля, 2-й — морква, 3-й — філе, 4-й — смажені печериці. Рясно змастіть верхній шар майонезом.

Яйця розріжте на половинки й акуратно вийміть жовтки. Часник пропустіть через прес. Сир натріть на дрібній тертці.

Розімніть варені жовтки виделкою в мисці, перемішайте з часником і майонезом і злегка посоліть. Наповніть сумішшю половинки яєць.

На верхній шар салату, покритий майонезом, викладіть половинки яєць начинкою вниз. Змастіть злегка майонезом і посипте натертим сиром. Сиру не шкодуйте, щоб у вас вийшли ефектні кучугури. Поставте салат у холодильник на 2 години.

Можна замінити варену морквину пряною корейською морквою. Або замість смажених печериць узяти мариновані.

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