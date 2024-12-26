Выглядит потрясающе, а на вкус еще лучше: рецепт салата "Снежные сугробы" с курицей и грибами

Салат "Снежные сугробы" изумительно смотрится на праздничном столе. И станет конкурентом привычному "Оливье".

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Салат "Снежные сугробы" с курицей и грибами просто готовится и восхитительно смотрится на праздничном столе. Вся изюминка в оригинальном оформлении. Но готовится салат из самых простых ингредиентов. Фокус расскажет, как его приготовить.

Салат "Снежные сугробы"

Ингредиенты:

куриная грудка — 300 г;

картофель 300 г;

две морковки;

шампиньоны свежие — 250 г;

шесть яиц;

твердый сыр — 200 г;

один зубчик чеснока;

масло растительное, майонез, соль.

Для салата "Снежные сугробы" заранее подготовьте все ингредиенты. Отварите филе куриной грудки в подсоленной воде 30 минут. Картофель и морковь отварите в кожуре до мягкости. Овощи остудите и очистите.

Натрите овощи на крупной терке в две разные миски. Яйца сварите вкрутую в течение 10 минут, обдайте холодной водой, полностью остудите и очистите.

Остывшее филе куриной грудки выньте из бульона, обсушите и положите на разделочную доску. Нарежьте курицу мелкими кубиками или аккуратно разберите с помощью вилки на тонкие волокна. Бульон можно порционно заморозить. Он пригодится для других рецептов.

Мелко нарежьте шампиньоны и поджарьте на сковороде с разогретым растительным маслом до тех пор, пока не выпарится жидкость. В конце посолите и поперчите. Дайте грибам остыть.

Возьмите плоское блюдо для салата и выкладывайте на него все ингредиенты слоями, покрывая каждый слой сеточкой из майонеза. 1-й слой — картофель, 2-й — морковь, 3-й — филе, 4-й — жареные шампиньоны. Обильно смажьте верхний слой майонезом.

Яйца разрежьте на половинки и аккуратно выньте желтки. Чеснок пропустите через пресс. Сыр натрите на мелкой терке.

Разомните вареные желтки вилкой в миске, перемешайте с чесноком и майонезом и слегка посолите. Наполните смесью половинки яиц.

На верхний слой салата, покрытый майонезом, выложите половинки яиц начинкой вниз. Смажьте слегка майонезом и посыпьте натертым сыром. Сыра не жалейте, чтобы у вас получились эффектные сугробы. Поставьте салат в холодильник на 2 часа.

Можно заменить вареную морковку пряной корейской морковкой. Или вместо жареных шампиньонов взять маринованные.

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