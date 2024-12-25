Подойдет для праздничного меню: рецепт слоеного салата с крабовыми палочками

Этот салат готовится с крабовыми палочками и черносливом. И получается очень вкусно.

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Слоеный салат с крабовыми палочками позволяет максимально эффектно подать даже самые простые и доступные продукты, быстро создав ощущение праздника. Еще крабовые палочки великолепно сочетаются с зеленью, со свежими и отварными овощами, с грибами, с морепродуктами и даже с ананасами. И самое неожиданное сочетание – с черносливом. Фокус расскажет, как приготовить этот вкуснейший салат с крабовыми палочками.

Слоеный салат с крабовыми палочками и черносливом

Ингредиенты:

картофель запеченный — 2 шт.;

крабовые палочки — 200 г;

майонез — 200 г;

три яйца;

сыр — 100 г;

чернослив — 50 г.

Картофель отварите, или запеките в духовке. Яйца отварите вкрутую. Варите не дольше 10 минут, чтобы желток оставался ярко-желтым. Твердый сыр также натрите на крупной терке. Чернослив залейте кипящей водой и оставьте на 10 минут.

Яйца натрите на крупной терке. Крабовые палочки мелко нарежьте.

Чернослив хорошо обсушите бумажными полотенцами, нарежьте тонкой соломкой или кубиками.

На большом сервировочном блюде разложите слоями картофель, яйца, чернослив, сыр и крабовые палочки. Каждый слой слегка промазывайте майонезом.

Дайте салату настояться в прохладном месте в течение пары часов. Можно использовать кулинарное кольцо, чтобы получилось красивей. Снимите кулинарное кольцо, украсьте сеточкой из майонеза, колечками маслин и листьями свежей петрушки при желании. Сразу же подавайте на стол.

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