Підійде для святкового меню: рецепт салату шарами з крабовими паличками

Цей салат готується з крабовими паличками та чорносливом. І виходить дуже смачно.

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Листковий салат із крабовими паличками дає змогу максимально ефектно подати навіть найпростіші та найдоступніші продукти, швидко створивши відчуття свята. Ще крабові палички чудово поєднуються із зеленню, зі свіжими і відвареними овочами, з грибами, з морепродуктами і навіть з ананасами. І найнесподіваніше поєднання — з чорносливом. Фокус розповість, як приготувати цей смачний салат із крабовими паличками.

Салат шарами із крабовими паличками та чорносливом

Інгредієнти:

картопля запечена — 2 шт;

крабові палички — 200 г;

майонез — 200 г;

три яйця;

сир — 100 г;

чорнослив — 50 г.

Картоплю відваріть, або запечіть у духовці. Яйця відваріть круто. Варіть не довше 10 хвилин, щоб жовток залишався яскраво-жовтим. Твердий сир також натріть на крупній тертці. Чорнослив залийте киплячою водою і залиште на 10 хвилин.

Яйця натріть на крупній тертці. Крабові палички дрібно наріжте.

Чорнослив добре обсушіть паперовими рушниками, наріжте тонкою соломкою або кубиками.

На великому сервірувальному блюді розкладіть шарами картоплю, яйця, чорнослив, сир і крабові палички. Кожен шар злегка промащуйте майонезом.

Дайте салату настоятися в прохолодному місці протягом кількох годин. Можна використовувати кулінарне кільце, щоб вийшло красивіше. Зніміть кулінарне кільце, прикрасьте сіточкою з майонезу, кільцями маслин і листям свіжої петрушки, якщо є бажання. Відразу ж подавайте на стіл.

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