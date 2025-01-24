Ситна страва з найпростіших продуктів: рецепт німецького картопляного салату

Картопляні салати дуже популярні в Німеччині. І це, по суті, повноцінна страва на вечерю.

Related video

Теплий картопляний салат у німецькому стилі — це дуже смачно. Вони перемішуються з пікантно-солодким соусом з беконом, а свіжість їм надають кріп і зелена цибуля. Це чудове поєднання смаків і текстур робить його, можливо, одним із найсмачніших картопляних салатів. Рецептом поділилися на сайті Recipe Tin Eats.

Це німецький картопляний салат, як згадує авторка рецепта, привезли до США емігранти з Німеччини і він зайняв місце в американській кухні. Він ситний і смачний. Під час приготування постарайтеся купити картоплю однакового розміру, щоб вона приготувалася одночасно. І не нехтуйте беконом, жир, який витопиться, додасть цьому салату смаку.

Німецький картопляний салат

Інгредієнти:

1 кг молодої картоплі;

2 ч. л. солі;

100 г бекону, нарізаного на шматочки розміром 2 см x 4 мм;

1/4 червоної цибулі, нарізаної скибочками;

1/4 склянки рослинної олії;

1/3 склянки яблучного оцту;

2 ст. л. білого цукру;

зелена цибуля;

3 ст. л. свіжого кропу, дрібно нарізаного.

Відваріть картоплю: помістіть молоду картоплю у велику каструлю з холодною водою з сіллю. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь. Варіть на повільному вогні 10 хвилин або до готовності, але поки вона не залишиться злегка твердою в центрі (вона продовжить готуватися в міру охолодження, вам не потрібно її переварювати, щоб вона зберегла свою форму).

Злийте воду і дайте трохи охолонути, потім наріжте кружечками завтовшки близько 0,7 см.

Приготуйте бекон: покладіть бекон на велику, не розігріту сковороду. Зменшіть вогонь до середнього. У міру того, як бекон нагрівається, жир почне витоплюватися. Збільште вогонь до середньо-високого і готуйте бекон, поки він не почне ставати золотистим — близько 3 хвилин.

Зменшіть вогонь до середнього. Додайте скибочки червоної цибулі та готуйте 3 хвилини або поки цибуля не стане м'якою.

Додайте яблучний оцет і цукор, доведіть до кипіння, зішкрібаючи з дна каструлі суміш, щоб розчинити в рідині всі золотисті шматочки, які прилипли до пательні.

Додайте олію і готуйте ще 2 хвилини. Заправка готова.

Перемішайте картоплю: додайте картоплю й акуратно перемішуйте двома лопатками протягом приблизно 1 хвилини, доки вся картопля не буде добре покрита заправкою і не вбере частину заправки.

Перевірте на сіль: спробуйте і додайте більше солі, якщо хочете (бекон уже має бути досить солоним).

Викладіть шарами картоплю: викладіть близько 1/4 картоплі на блюдо або в миску. Посипте 1/4 зеленої цибулі та кропу. Зверху покладіть ще 1/4 картоплі, посипте ще зеленою цибулею і кропом. Повторюйте, поки не закінчиться вся картопля. Подавайте салат теплим.

Читайте також:

Просто і дуже смачно: рецепт картопляної запіканки з фаршем

Рецепт смаженої картоплі: як вибирати, як нарізати та чим приправити

Картопля Хассельбек: рецепт простого, але дуже смачного гарніру